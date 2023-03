Superbike, Bradley Ray vuole stupire: due test per prepararsi al debutto

Dopo due round disputati in Australia e Indonesia, il Mondiale Superbike ripartirà in aprile da Assen e vedremo in azione anche Bradley Ray. Infatti, nel 2023 il campione in carica del BSB prende parte solo ai round europei con il team Yamaha Motoxracing.

La squadra guidata da Sandro Carusi aveva già partecipato alla due giorni di test a febbraio a Portimao, dove il pilota inglese ha avuto modo di provare la R1 in configurazione SBK. In Inghilterra ha vinto con la Yamaha, ma là c’è un regolamento tecnico diverso e quindi deve abituarsi alle novità. Sicuramente saranno molto importanti i test in arrivo ad Aragon (22-23 marzo) e Barcellona (30-31 marzo). Serviranno per prendere ulteriore confidenza con la moto e fare significativi passi avanti in termini di performance.

Superbike, Bradley Ray carico per i test

Ray è impaziente di tornare in sella alla sua Yamaha R1 per i test in Spagna: “Non vedo l’ora di iniziare. Abbiamo molto da fare per permettermi di essere maggiormente a mio agio sulla moto e di mettermi in pari rispetto ai piloti che hanno disputati i primi due round”.

Il pilota britannico ci tiene a fare molto bene nel suo primo anno nel Mondiale Superbike e sa quanto sia importante lavorare nel modo giusto ad Aragon e Barcellona: “Dovremo lavorare sodo in quei quattro giorni, così da arrivare ad Assen al massimo delle nostre possibilità e pronti a combattere. Fisicamente mi sento veramente bene, mi sono allenato molto e sono entusiasta di tornare a guidare“.

Team Yamaha Motoxracing: le parole di Sandro Carusi

Ovviamente, anche il team manager Carusi è consapevole dell’importanza di imboccare la giusta direzione fin da subito: “Quelli ad Aragon e Barcellona saranno due test importanti per la nostra squadra e per Bradley. Dopo le sessioni a Portimao a febbraio, abbiamo lavorato sulla moto presso la nostra sede e adesso è il momento di confermare la validità del lavoro svolto. Siamo tutti molto motivati e desiderosi di presentarci pronti e competitivi al round di Assen ad aprile“.

La squadra Yamaha Motoxracing è alla seconda stagione nel Mondiale Superbike, dopo il buon debutto nel 2022 con Roberto Tamburini. L’esperienza accumulata sarà sicuramente di aiuto per questo campionato, nel quale si cercherà di ottenere risultati ancora migliori.

Foto: Motoxracing