Roberto Tamburini al via del Mondiale Endurance 2023

Si arricchisce sempre più la nazionale italiana di piloti al via del Mondiale Endurance FIM EWC. Prossimi alla divulgazione dell’entry list della 24 Heures Motos Le Mans del 15-16 aprile, il team Moto Ain Yamaha ha comunicato l’ingaggio di Roberto Tamburini per la stagione 2023. “Tambu“, dopo una più che positiva esperienza nel Mondiale Superbike, affronterà le corse motociclistiche di durata con la Yamaha YZF-R1 #96 in equipaggio con i riconfermati Claudio Corti e Corentin Perolari.

ROBERTO TAMBURINI CON MOTO AIN

Per Roberto Tamburini ci sarà l’occasione di esordire nel Mondiale Endurance con la squadra di Pierre Chapuis, in due distinte occasioni in trionfo nella Coppa del Mondo Superstock di specialità, passando alla top class EWC dal 2021. Già con un podio al Bol d’Or (2° nel 2021) all’attivo, quest’anno il team Moto Ain sarà una delle squadre supportate direttamente dalla casa madre.

LE PAROLE DI TAMBU

“Sebbene corro da molti anni in Superbike, Superstock e Superstock 1000, da diverso tempo che penso all’Endurance“, ha ammesso Roberto Tamburini. “Anno dopo anno è diventato sempre più chiaro che una 24 ore è una gara da vivere per un vero amante delle corse motociclistiche. Il Mondiale Endurance EWC è un campionato di altissimo livello. Dando uno sguardo alla griglia di partenza, ci sono tanti team ufficiali ed un gruppo numeroso di piloti di fama mondiale. Il livello è davvero impressionante e mi piace anche la sfida sportiva. Affrontare una 24 ore è come disputare 8-10 gare del Mondiale Superbike tutte assieme. Immagino che sarà emozionante ed estenuante allo stesso tempo“.

VIA YAMAHA ROBERTO TAMBURINI NELL’ENDURANCE

Nell’Endurance potrà proseguire la sua collaborazione con Yamaha dopo trascorsi nella Superstock 1000 e World Superbike. “Ho disputato diverse stagioni con la Yamaha R1, pertanto è una moto che conosco molto bene, così come gli pneumatici Pirelli e freni Brembo, lo stesso pacchetto tecnico del team Moto Ain. Sulla carta sarà una moto simile alla R1 che ho guidato lo scorso anno nel Mondiale Superbike. Chiaramente ci sarà un serbatoio più grande, sarà una moto più pesante e cambierà l’ergonomia, in quanto dovrà essere la stessa su tre piloti. Ad ogni modo il primo test (svoltosi a Nogaro, ndr) è andato piuttosto bene ed i tempi sul giro sono stati piuttosto interessanti“.

ALLA SCOPERTA DELLA NOTTE IN MOTO

Come per la stragrande maggioranza dei piloti all’esordio nell’Endurance, anche per Roberto Tamburini c’è la curiosità di correre in una vera e propria gara in notturna. “Non ho mai corso in notturna, così come a Spa ed a Le Castellet. Farò affidamento su Claudio, Corentin e la squadra per migliorare velocemente. Sono convinto che insieme potremmo disputare delle belle gare“.