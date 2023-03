MotoGP, Marini e Bezzecchi ambiziosi con VR46: sorprese a Portimao?

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato MotoGP 2023 e il Mooney VR46 Racing Team non vede l’ora di scendere in pista a Portimao. I test invernali sono andati bene e c’è la sensazione di avere il potenziale per fare una stagione migliore della scorsa.

Non bisogna dimenticare che la squadra di Valentino Rossi ha debuttato in top class solo nel 2022, quindi ha dovuto adattarsi alla nuova categoria. Lo ha fatto abbastanza bene, considerando i risultati di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Con un anno di esperienza alle spalle, c’è la possibilità di alzare ulteriormente il livello. A disposizione dei piloti ci sarà la Ducati Desmosedici GP22, quindi non l’ultima versione, ma comunque una moto altamente competitiva per poter puntare a buoni piazzamenti.

Team VR46, la carica di Luca Marini per il 2023

Marini è molto motivato in vista del Gran Premio del Portogallo che si disputerà nel prossimo weekend: “Il primo GP è sempre speciale – spiega – e forse quest’anno lo è anche di più. Il livello è altissimo e anche la nuova formula con sprint e gare ci regalerà tante emozioni. Mi sento bene, i test sono stati produttivi e con la Ducati mi sono sentito immediatamente a mio agio. Siamo pronti, abbiamo una grande opportunità per raggiungere obiettivi ambiziosi“.

Il fratello di Rossi è alla terza stagione in MotoGP e ha grande voglia di trovare continuità di risultati. Nei test invernali è andato bene e spera di partire nel modo giusto già dalla gara di Portimao. Guida una moto che già conosce dal 2022 e questo è un bel vantaggio.

Bezzecchi impaziente di gareggiare

Anche a Bezzecchi non manca la carica per affrontare quello che è il suo secondo campionato MotoGP, dopo essere stato rookie of the year 2022: “L’attesa è finita. Sono contento di tornare in pista con alle spalle un anno di esperienza e dei test positivi. Con la nuova moto ho sentito subito la differenza e mi trovo bene. Non vedo l’ora di provare il nuovo programma del weekend. Non sarà semplice abituarsi, ma sono convinto di poter essere competitivo su entrambe le distanze“.

Il pilota romagnolo lo scorso anno ha anche assaggiato la gioia del podio, arrivando secondo nella gara di Assen. Ha voglia di crescere e di fare altri risultati importanti.

