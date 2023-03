Superbike, Kawasaki: doppio test per risorgere, Rea vuole risposte

Kawasaki non ha iniziato come si aspettava il Mondiale Superbike 2023. Dopo l’incoraggiante secondo posto di Jonathan Rea nella prima gara a Phillip Island, sono arrivati dei risultati al di sotto delle attese.

Anche se c’era la consapevolezza di non aver recuperato il gap sulla Ducati, che si è presentata con una Panigale V4 R aggiornata e più competitiva, il team pensava di riuscire a ottenere di più tra Australia e Indonesia. In classifica costruttori il marchio di Akashi è terzo con 51 punti, gli stessi della Honda. In quella piloti, invece, Johnny è sesto a quota 44 e con un distacco di ben 68 punti dal leader Alvaro Bautista. Pesa un po’ la caduta in Gara 2 a Mandalika. Alex Lowes è addirittura dodicesimo con soli 22 punti.

Superbike, test ad Aragon e Barcellona: Kawasaki cerca di uscire dalla crisi

Il prossimo round del calendario Superbike 2023 è in programma ad Assen nel weekend 21-23 aprile e, prima di allora, Kawasaki scenderà in pista per due differenti test. Nelle giornate del 23 e 24 marzo girerà ad Aragon, ma non sarà sola. Infatti, al Motorland ci saranno pure il team Pedercini Vinales con Isaac Vinales, il team Honda con la coppia Lecuona-Vierge, il team Motoxracing con Bradley Ray e il team Motozoo Kawasaki (Mondiale Supersport) con Tom Booth-Amos e Luke Power.

L’altro test è previsto a Barcellona nelle giornate 30-31 marzo. In quell’occasione ci saranno in pista tutte le squadre ufficiali e una buona parte di quelle indipendenti. Rea e Lowes cercheranno di sfruttare al meglio il tempo in pista per migliorare il loro feeling e la loro velocità con la Ninja ZX-10RR.

Assen pista del riscatto per Rea?

I due test in Spagna saranno molto utili per farsi trovare pronti nei round europei, a partire da quello di Assen. Il TT Circuit potrebbe essere favorevole a Kawasaki, visto che lì non è la potenza del motore a fare la differenza. Questo non significa che Rea possa partire come favorito, ma dovremmo vederlo maggiormente competitivo.

Il sei volte campione del mondo SBK vanta degli ottimi precedenti ad Assen. Ci ha vinto per ben diciassette volte, Superpole Race comprese. Già ai tempi della Honda aveva trionfato in Olanda e ha sempre avuto un buon feeling con quel tracciato. Nel 2021 ha fatto persino tripletta con la Kawasaki. Il suo auspicio è quello di tornare almeno sul podio in quella che da sempre viene definita l’Università delle due ruote.

Foto: Kawasaki Racing