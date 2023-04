Held propone la giacca KARAKUM TOP e il pantalone BASE. Sono realizzato in AIRGUARD 500 D, un materiale sintetico estremamente resistente. La giacca e il pantalone hanno la fodera in mesh traspirante. La membrana removibile in GORE-TEX LTD Technology offre la Over&Under Technology. Pertanto tale membrana può essere indossata sia sotto il capo, sia sopra come giacca o pantalone antipioggia. Il completo è disponibile anche nelle taglie espressamente dedicate al pubblico femminile, mentre i pantaloni spaziano anche nelle varie versioni “Lunghe” e “Corte”.

Karakum top, la giacca touring

La giacca è realizzata con il materiale Airguard 500 D per garantire la massima sicurezza e vestibilità. Fodera in mesh traspirante, la membrana è removibile, in Gore-Tex. E’ utilizzabile come giacca anti pioggia da portare sopra oppure sotto la giacca. E’ stampata in maniera riflettente. Disponibili sei tasche in totale: quattro esterne, una interna e una tasca per documenti. Le maniche sono regolabili, la cintura ha i bottoni per la bretella opzionale. Dotazioni di sicurezza: certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti. Protezioni D3O® T5 EvoProX certificate 1621-1:2012 su spalle, gomiti, ginocchia e fianchi, Level 2. Paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale. Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784 & art. 92227. Gli inserti sono riflettenti. Held la propone al Costo: 649,95 iva inclusa.

Karakum base, il pantalone abbinato

E’ confezionato utilizzando gli stessi materiali della giacca. Ci son due tasche, inserti elastici sulle ginocchia e sullo scoscio. Uno speciale tessuto all’interno dei polpacci evita ustioni in caso di surriscaldamento degli scarichi. L’inserto posteriore in materiale antiscivolo garantisce il massimo confort alla guida. La sicurezza è al top: certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti. Protezioni D3O® T5 EvoProX certificati EN 1621-1:2012. Disponibile in tantissime taglie, sia per uomo che donna. Costo: 549,95 euro (IVA inclusa)