Europeo Yamaha R3 Blu Cru: Emiliano Ercolani tra i favoriti

Il Mondiale Superbike approda in Europa e scatta il Campionato Europeo Yamaha R3 Blu Cru, giunto alla sua terza stagione. Il monomarca è considerato un autentico trampolino di lancio per i giovani talenti di tutto il mondo. Gareggeranno a tempo pieno 20 piloti nati tra il 2004 e il 2008 e provenienti da 12 nazioni diverse. In palio, oltre al titolo, un posto nel Mondiale Supersport 300 del 2024. In programma sei round. Oltre ad Assen si correrà anche a Barcellona, ​​Misano, Donington, Imola e Magny-Cours.

Due i piloti italiani in gara: il quindicenne lombardo Cristian Stringhetti ed il diciottenne romagnolo Emiliano Ercolani.

Ercolani è a tutti gli effetti è il favorito per il titolo. Dopo aver vinto la Yamaha R3 bLU cRU European SuperFinale nel 2022, è stato il più veloce dei test pre-campionato. Ha stabilito il miglior tempo in quattro dei sei turni, negli altri due il più veloce era stato l’indonesiano Aldi Satya Mahendra, tra i più attesi assieme allo spagnolo Marc Vich, che aveva già corso l’anno scorso così come Krittapat Keankum, Dawid Novak, Eduardo Burr, Kevin Fontainha e Gustavo Manso. La settimana prossima Emiliano Ercolani gareggerà a Misano come wild-card nel primo round del CIV Supersport 300 con il team Roc’n Dea.

Nel Campionato Europeo Yamaha R3 Blu Cru da tenere d’occhio Cristian Stringhetti, pupillo di Claudio Corti e Bradley Smith. Nei test si è fatto notare con il terzo tempo nel secondo turno. Nel 2022 ha gareggiato nel Trofeo Motoestate vincendo la gara di Varano.

Dopo il briefing del giovedì, venerdì ci sarà una sessione di prove libere di 30 minuti seguita da una sessione di qualifiche della stessa durata. Sabato il via delle prime due gare stagionali.

Foto FIM Europe