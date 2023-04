Riccardo Russo “Soddisfatto dei test, Honda ha un gran motore”

Chi sarà l’ outsider del Campionato Italiano Superbike? Nel paddock quasi tutti dicono Riccardo Russo, un pilota che può puntare ai quarti alti della classifica. D’altra parte in passato ha partecipato ad oltre cinquanta gare mondiali: è sempre stato un gran talento anche se probabilmente ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Quest’anno gareggia per il DMR , una squadra che nel 2022 non ha particolarmente brillato ma in precedenza era stata tra le migliori, vice-campione d’Italia nel 2021. Con un un pilota di vertice il DMR può tornare certamente all’antico splendore. La settimana prossima s’inizia con il primo round del CIV a Misano.

“Con il team mi sono trovato subito bene – racconta Riccardo Russo a Corsedimoto – ha una bella struttura, molto professionale ed abbiamo raggiunto un buon affiatamento”.

Come sono andati i test pre-campionato?

“Abbiamo girato a Vallelunga ed a Misano. Non abbiamo tanti riferimenti però sono soddisfatto. Ora torneremo in pista per i test del CIV la settimana prossima a Misano, prima delle gare”.

Per te è tutto nuovo: moto e gomme. Hai incontrato delle difficoltà particolari?

“Non avevo mai girato con le Dunlop ma solo con le Pirelli ed è andata meglio del previsto. Sono più dure, ci vuole più tempo per andare forte però mi sono trovato bene. Pure con la Honda ho già raggiunto un buon feeling”.

Su cosa dovete lavorare ancora?

“A livello di motore va tutto bene, la Honda va forte. Dobbiamo lavorare solo un po’ sulla ciclistica per adattarla al meglio al mio stile di guida ma è una cosa a cui ci si arriva con il tempo”.

Obbiettivo stagionale anche alla luce dei test invernali?

“Preferisco non sbilanciarmi. Partecipo al CIV per essere protagonista ed uno tra i migliori pilota Honda: cercherò come sempre di andare forte e dare il gas poi vedremo cosa succederà”.