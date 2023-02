Riccardo Russo torna in Superbike con Honda “Me ne parlano bene”

Riccardo Russo torna al CIV Superbike dopo un anno al National Trophy. Quest’anno guiderà la Honda del team DMR Racing e sa di poter essere protagonista. Dopo alcune stagioni particolarmente difficili, il Campionato Italiano Superbike appare in ripresa con più moto e tanti piloti competitivi. Il favoritissimo è sempre Michele Pirro con la Ducati di Barni ma ce ne sono molti che potranno lottare per le prime posizioni.

“Il livello del Campionato Italiano Superbike quest’anno si è alzato parecchio – dice Riccardo Russo a Corsedimoto – sono molto felice di tornare dopo un anno di National Trophy. Ringrazio il team DMR ed i miei sponsor per questa opportunità. Intanto mi sto allenando con Raffaele De Rosa ed altri ragazzi”.

Dopo un 2022 su BMW nel National Trophy, correrai su Honda.

“Non vedo l’ora d’iniziare a fare i test! Mi parlano tutti molto bene della CBR1000RR ma non l’ho mai guidata. Spero di riuscire a fare più test possibili prima dell’inizio del campionato e di stare tanto in moto. Al National si girava troppo poco mentre al CIV doppia gara, warm-up, quindi ci si diverte di più”.

Qual è il tuo obbiettivo per il CIV Superbike 2023?

“Pirro è un pilota fortissimo, ha grande esperienza e tutto al top quindi sarà difficile per tutti scalzarlo dal primo posto ma per il resto perso di poter lottare per le prime posizioni. Non voglio fare però dei pronostici e parlare di piazzamenti specifici”.

In passato hai gareggiato a lungo a livello internazionale tra FIM STK 1000, WSSP e WSBK. Pensi ancora al Mondiale?

“Mi piacerebbe tanto però ho trent’anni, non ho grandi sponsor quindi non mi faccio illusioni. Io cerco di fare del mio meglio al CIV e farmi trovare pronto. Se si dovesse liberare un posto nel Mondiale, magari! Io sono qua”.