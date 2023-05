Prime prove della North West 200, Dunlop vola con la CBR

Considerati i tormentati mesi tra problemi assicurativi, cancellazioni e salvataggio in extremis, il fatto che oggi si siano svolte le prime prove dell’edizione 2023 della North West 200 è già di per sé una (bella) notizia. Al Triangle tra Portstewart, Coleraine e Portrush, le qualifiche del martedì hanno sancito il via ad uno degli eventi più attesi tra le road races internazionali. Nel corso delle prime cronometrate, disturbate a tratti dalla pioggia, si sono registrati riferimenti cronometrici di rilievo, di buon auspicio per garantire gare dal pronostico incerto in tutte e quattro le classi (Superbike, Superstock, Supersport, Supertwin) al via.

MICHAEL DUNLOP PRIMEGGIA IN SUPERBIKE

Partendo dalle “big bikes“, Michael Dunlop con la Honda CBR 1000RR-R preparata dall’Hawk Racing e vestita con i colori del Carl Cox Motorsport ha primeggiato tra le Superbike. In 4’22″658, a quasi 123 miglia orarie di media, si è preso la pole provvisoria lasciando a 1″9 il più diretto inseguitore Alastair Seeley, specialista della North West 200 al via con la BMW M 1000 RR vestita Milwaukee e schierata dal TAS Racing. Scorrendo la classifica, Lee Johnston (Ashcourt Racing Honda) terzo precede nell’ordine Peter Hickman (FHO Racing BMW) e l’eterno John McGuinness (Honda Racing UK). Figura ottavo, per sua stessa ammissione senza forzare, il #1 Glenn Irwin, al via con la Ducati Panigale V4 R del Paul Bird Motorsport.

SEELEY RIFERIMENTO DELLA NORTH WEST 200

Secondo in Superbike, Alastair Seeley si è poi rifatto tra Superstock e Supersport, sempre sotto le insegne del TAS Racing. Tra le Stock in sella alla BMW M 1000 RR, in Supersport con la Ducati Panigale V2, subito veloce tanto da precedere le Yamaha R6 di Richard Cooper, Dean Harrison e Michael Dunlop più la Triumph di Peter Hickman. Passando alle Supertwin (bicilindriche 650cc), proprio Cooper si è assicurato il miglior tempo con un buon vantaggio su Jeremy McWilliams, al via con la Paton S1-R di JMW Bayview.

GLI ITALIANI ALLA NORTH WEST 200

Aspettando le gare in programma tra giovedì e sabato, tra gli italiani si segnala sempre veloce Stefano Bonetti, ottavo con la Paton del Team ILR di Ian Lougher per quanto concerne la Supertwin che l’ha visto indiscusso protagonista delle passate edizioni (vittoria del 2019 in primis). Il Bonny nazionale è inoltre 20° tra le Supersport con la Yamaha R6 Gomma Racing e 19° tra le Superstock con Honda Consonni per una presenza tricolore che si estende a Francesco Curinga e Andrea Majola. Un “forza!” a tutti i nostri road racers!