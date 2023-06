MotoGP, Ducati eterno bivio: Bastianini e Martin già sotto esame

Davide Tardozzi salterà il weekend di MotoGP al Sachsenring dopo l’infortunio al piede rimediato in un incidente in scooter. Dovrà fare una camera iperbarica e sarà la prima volta che salterà un appuntamento dal suo arrivo in Ducati nel 2014. In fondo possono dormire sonni tranquilli a Borgo Panigale: Francesco Bagnaia è al comando della classifica a +21 punti sul diretto inseguitore Marco Bezzecchi.

Bagnaia verso il bis MotoGP

A destare un minimo di preoccupazione è più il piede di Davide Tardozzi che il resto. “Ho messo il piede sotto lo scooter nella sbandata e ho subito un’abrasione molto profonda. Fa male, perché è infetto. Sono costretto a non andare al Sachsenring questa settimana“, ha raccontato il team manager Ducati ad ‘AS’. Ma ci sono i motivi per sorridere, con ‘Pecco’ che ha dominato in lungo e in largo al Mugello, centrando pole-record, vittoria nella Sprint e in gara. “È normale, perché adesso ha fiducia in se stesso. Conosce la sua velocità e si sente un campione. Tutti quelli che dicevano che non era un vero campione e che aveva vinto perché Quartararo aveva perso…“.

Lo stile del pilota piemontese ricorda un po’ quello di Jorge Lorenzo, abituato a piazzarsi in testa sin dal primo giro, senza dare scampo agli inseguitori. In casa Ducati preferiscono vincere anche a costo di rendere poco sfavillanti le gare. “Dare emozioni è importante, ma vincere è ancora più importante. Pecco sa gestire al meglio la gara. Qui ha avuto un Martin clamoroso, mezzo secondo per metà gara, e non è facile”.

Nuovo ballottaggio Bastianini-Martin

Il madrileno del team Pramac sta avanzando in classifica con il doppio podio al GP d’Italia, per lui potrebbero aprirsi le porte del team factory nella stagione MotoGP 2025. “Martin è un pilota molto veloce, crediamo in lui e ha una Ducati ufficiale. Un posto nella squadra ufficiale per lui? Non lo so. Verrà deciso in seguito“.

Adesso è tempo di concretizzare, poi si tireranno le somme. Enea Bastianini è stato molto sfortunato dall’esordio con il team ufficiale, rimediando un brutto infortunio nella gara di apertura a Portimao, costringendolo a restare fuori fino alla tappa del Mugello. “Ora quello a cui pensiamo è portare Enea al suo livello e che Martin continui a fare quello che ha fatto fino ad ora“, ha concluso Davide Tardozzi. “Dobbiamo aiutare Enea e Martín a raggiungere il loro massimo livello, poi valuteremo“.

Foto: MotoGP.com