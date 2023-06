Takaaki Nakagami è riuscito a raccogliere 24 punti nelle prime sei tappe della stagione MotoGP 2023 nonostante le tante difficoltà della RC-V. Ad oggi si ritrova davanti in classifica rispetto a Marc Marquez e Joan Mir, ma ancora una volta il suo destino professionale resta incerto. Per il giapponese è il sesto anno in classe regina con il team LCR Honda e nel mirino di HRC c’è sempre più il connazionale Ai Ogura.

Ballottaggio Nakagami-Ogura

Già un anno fa si parlava del possibile addio di Takaaki Nakagami alla MotoGP, con un ruolo meno primario all’interno dell’Ala dorata o come pilota nel WorldSBK. I tempi sembravano poco maturi per l’esordio di Ai Ogura nel 2023, quindi la decisione di riconfermare Taka con un contratto annuale. Alla vigilia del Mondiale Moto2, Ai Ogura veniva indicato come uno dei favoriti per la vittoria del titolo nella middle class, ma un incidente di motocross all’inizio di marzo ha frenato l’ascesa. Ha subito una lussazione del polso, una frattura allo scafoide e i legamenti sono stati danneggiati. Operato subito a Barcellona, ​​il rientro in pista si è rivelato prematuro e finora ha collezionato appena 9 punti.

Trattativa con HRC

Il salto in MotoGP per il momento è passato in secondo piano, rafforzando l’ipotesi di un’altra riconferma per il pilota-azienda Nakagami, anche se non è mai stato all’altezza delle aspettative. Nessun podio, tre quarti posti a Jerez 2020, Valencia 2020 e Jerez 2021 sono gli unici spunti positivi. C’è anche una pole position nel 2020 ad Aragon, ma in gara è caduto dopo poche curve. Si occupa da solo dei propri affari, non ha un manager e presto dovrà sedersi a tavolino con Tetsuhiro Kuwata. “Mi siederò con lui al Sachsenring o ad Assen al più tardi“, ha rivelato Taka. “Dopo Assen arriva la lunga pausa estiva, devo sapere in anticipo quale strada prendere. Voglio sapere cosa ne pensa del mio futuro. La mia priorità è rimanere nel mio attuale team in MotoGP. Non ho ancora un piano B o C“.

I problemi tecnici della Honda non remano certo a suo favore, anche un fuoriclasse come Marc Marquez si ritrova a faticare con la RC-V. “Non sono nella migliore situazione perché stiamo faticando e cercando di migliorare la moto. Non ho altra scelta che fare del mio meglio e cercare di essere competitivo“. La Casa nipponica potrebbe prendere tempo per decidere il destino di Ai Ogura, ma Nakagami chiede idee chiare quanto prima, pur sapendo di non avere il coltello dalla parte del manico. “Dovrei sapere qualcosa durante la pausa estiva“.

Foto: MotoGP.com