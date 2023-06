MXGP: cambi per Finlandia e Regno Unito, il calendario aggiornato

Con il GP Germania siamo arrivati al giro di boa, ma il calendario MXGP 2023 è tutt’altro che stabile. Arrivano infatti nuovi aggiornamenti per quanto riguarda un paio di appuntamenti previsti nella seconda parte di stagione. Nello specifico si toccano la Finlandia, in programma a fine luglio, e la Gran Bretagna, che ospita la chiusura di questo intenso Mondiale Motocross. Ecco di cosa si tratta.

Le ultime novità

Iniziamo dalla penisola scandinava, che riceverà solo MXGP e MX2 nel fine settimana del 29-30 luglio. Ma non nel circuito originariamente previsto, ci si sposta invece a Vantaa, che già l’anno scorso ha ospitato il FIM Junior Motocross World Championship. Non è poi un posto totalmente nuovo per il campionato, visto che parliamo di un tracciato visitato per la prima volta nel 1963, ospitando nel 2011 e nel 2013 anche la categoria MX3, abolita nel 2014. Nel 2020 il circuito finlandese ha subito radicali lavori di rinnovamento per avere sabbia più fine ed una superficie più dolce. Passiamo poi alla Gran Bretagna, precisamente a Matterley Basin, circuito confermato ma non nelle date previste. Non si corre più nel weekend del 1° ottobre, come originariamente previsto, ma si anticipa ai giorni 23-24 settembre, ospitando MXGP, MX2 e la categorie europee per il finale di stagione.

MXGP, il calendario aggiornato

Foto: mxgp.com