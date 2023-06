Il mugellese brilla al Mugello. Guido Pini, al debutto in Rookies Cup, è riuscito a piazzare la zampata anche nell’emozionante appuntamento di casa. Non sono mancati alcuni momenti in cui ha rischiato parecchio, più un incidente proprio alla fine di Gara 1, ma il campione ETC in carica, reduce da un doppio podio nel monomarca Honda a Jerez, si sta mettendo in bella evidenza anche in questo campionato. Certo si bacchetta per alcuni errori, ma nel complesso il bilancio è decisamente positivo. Il podio sull’autodromo toscano, il “suo” circuito, vale ancora di più, oltre ad essere l’ennesima conferma di una stagione che il debuttante Pini vuole vivere già da protagonista.

“Ho commesso un errore…”

Il fine settimana era partito bene fin da subito. “Ero primo nelle FP1, ormai tappa fissa di quasi tutti i weekend!” ha raccontato Guido Pini a Corsedimoto. “Ho poi fatto 4° nelle FP2, così come in qualifica.” Ma in quest’ultima ha rischiato molto, molto di più, come ha ammesso lui stesso. “Ho commesso un ‘piccolo’ errore alla Casanova Savelli: mi si era infilato il piede tra il cerchio e la catena credo, non so bene, ma sono finito lunghissimo nella ghiaia!” ha spiegato Pini. “Sono poi rientrato, ma ero distantissimo dal gruppo… Ho girato un po’ da solo e sono riuscito a fare comunque 4°.” Visto il grosso rischio, decisamente un ottimo punto di partenza per le due gare del fine settimana al Mugello. Due corse con risultati molto diversi, ma non perché Guido Pini non abbia lottato. Il meteo nettamente diverso tra le due competizioni non ha particolarmente aiutato: pioggia per Gara 1 (sabato alle 17:00), basse temperature in Gara 2 (domenica mattina alle 8:50!).

Guido Pini, dal rischio al podio

Iniziamo da Gara 1. “Fino a prima della caduta stava andando molto bene!” ha sdrammatizzato Pini. “Non avevo mai girato con questa moto sotto l’acqua, ma direi che è andata abbastanza bene, finché non sono caduto in curva 1… Tanta esperienza che mi è servita.” C’è tempo infatti per rifarsi subito con la seconda gara. “I primi giri sono stati un po’ traumatici, la pista era freddissima!” ha però ammesso Guido Pini, che giro dopo giro è riuscito a fare sempre meglio. Con qualche rischio: “Al Correntaio avevo perso il davanti, per fortuna non sono caduto!” Era l’ultimo giro, passato il pericolo il giovane toscano s’è scatenato. “Ho fatto l’ultima curva come una MotoGP e sono riuscito a salire sul podio!” Non su un circuito qualunque, ma al Mugello. “Un podio in casa è sempre bello” ha dichiarato Pini. Un debutto niente male, ma guarda già ad Assen per continuare il momento positivo. “Magari senza cadere in Gara 1!” ha scherzato.

