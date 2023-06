MotoGP, Jorge Martin sfida Ducati: “Vedremo cosa succede”

La doppia vittoria in Germania ha rilanciato Jorge Martin al secondo posto in classifica piloti MotoGP e verso la corsa al titolo mondiale. 16 punti lo separano dal leader Francesco Bagnaia e ora inizia a pensare in grande, anzi… alla stragrande. Perché in caso di vittoria iridata chiede un posto nel team Ducati factory già dal 2024. A farne le spese sarebbe Enea Bastianini, reduce da un infortunio alla spalla rimediato nella gara di esordio a Portimao dopo un contatto con Luca Marini.

Jorge Martin sull’onda della vittoria

Prima della pausa estiva vuole mettere a segno un altro risultato importante, si senta abbastanza forte per affrontare il campione in carica e compagno di marca. Una sfida ad armi pari anche se rispetto all’anno scorso il madrileno del team Pramac ha migliorato nettamente in frenata. Guai però a pensare di avere vita facile contro ‘Pecco’. “Non puoi pensare a quello che hai fatto tre giorni fa, devi ricominciare da zero e iniziare a costruire ogni fine settimana“.

Jorge Martin ha perso la voce dopo i festeggiamenti del Sachsenring, ma non la voglia di risalire sul podio. Avrebbe voluto portare a casa la carena della sua Desmosedici GP23 con cui ha trionfato in Germania, ma il desiderio è rimasto inesaudito. “Cercherò di spingere affinché a fine anno me la diano perché voglio incorniciarla e metterlo nel soggiorno di casa. Per ora dovrò combattere… Una carenatura costa più di una vittoria in Ducati!“.

Sfida aperta a Bastianini

Francesco Bagnaia resta il punto di riferimento nell’orbita Ducati, nessuno conosce la moto meglio di lui. Bisogna studiare i suoi movimenti, le traiettorie, i movimenti sulla moto, sia con i video che con la telemetria. A metà stagione poi affiorano anche altri pensieri nella testa del pilota: il suo futuro. Inutile nascondere che la sua ambizione è conquistare un posto nel team ufficiale, negatogli quest’anno con l’ascesa di Bastianini. I vertici di Borgo Panigale assicurano che la coppia Enea-Pecco sarà riconfermata nel 2024, ma la vittoria mondiale di Jorge Martin potrebbe rivoluzionare i piani. “Ora fanno un discorso un po’ più politico, ma più avanti, se vinciamo il Mondiale, vedremo cosa succede… Non credo che se vinco il titolo MotoGP non mi promuoveranno… Possono dirmelo anche a dicembre“.

