Moto3, più “esperienza rosa” per MTA: arrivano tre nuove tecniche

Angeluss MTA Racing “più rosa”, e non solo per la nuova team manager Aurora Angelucci. La squadra Moto3 guidata da Alessandro Tonucci conterà su altre tre ragazze nella sua formazione. Partendo da sinistra nella foto di copertina, si tratta delle meccaniche Uxia Rodríguez Nerba e Tania Jaume Rueda e della telemetrista Angela Benavente. Proprio l’8 marzo arriva l’annuncio di un altro passo, frutto della collaborazione con Angeluss Women Sport Management, di cui Angelucci è CEO. MTA diventa così il team con più presenza femminile a livello tecnico non solo nella categoria Moto3, ma nell’intero Motomondiale.

In MTA entrano tre donne che si sono già affermate per la loro conoscenza ed esperienza. Angela Benavente ha lavorato nel Campionato del Mondo nel 2021 come Data Engineer nel Team BOE, mentre nel 2022 ha collaborato con Leopard Racing in JuniorGP. Uxia Rodríguez Nerba e Tania Jaume Rueda invece fanno parte del ETG Racing, una scuola di meccanica per competizione, con annessa una sua squadra. Come detto, parte di un progetto che mira a sostenere sempre di più le ragazze non solo in pista, ma anche sul “dietro le quinte” delle competizioni a due ruote, creando maggiori opportunità e di conseguenza sempre più figure professionali tecniche.

“Sarò l’unica donna team manager in Moto3, in un team con telemetrista e meccaniche che lavorano spalla a spalla con i colleghi maschi. Stiamo mettendo in pratica l’inclusione necessaria per far crescere il Motomondiale” ha sottolineato Aurora Angelucci. “Angela, Uxia e Tania sono talentuose, con tanta voglia di imparare e crescere. Hanno dimostrato la loro conoscenza e sono all’interno di un team giovane. Sono sicura che possiamo fare bene insieme e dare il massimo sostegno ai piloti, Stefano Nepa e Ivan Ortolà. Questo è un piccolo passo di molti ancora necessari in MotoGP e non solo. Spero che possa essere una dimostrazione per tutte le ragazze che hanno un sogno, di non arrendersi.”