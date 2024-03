Campione MotoE in carica e subito protagonista nel primo round di stagione. Mattia Casadei, quest’anno una delle due punte del team LCR, è riuscito a portare a casa due grandi risultati nella novità Portimao. Un terzo posto in Gara 1, per poi cogliere il successo nella seconda e ultima gara del weekend, due piazzamenti che valgono già la vetta della classifica generale. Decisamente il miglior via possibile per l’uomo da battere quest’anno in MotoE, una carica anche per la prossima sfida nell’Europeo Moto2, che scatta tra circa un mese da Misano. Prima di allora però abbiamo fatto il punto sul round portoghese appena concluso.

Mattia Casadei, che bella partenza di stagione MotoE!

È partita molto bene! Purtroppo non abbiamo potuto fare questi grandi test giovedì perché ha sempre piovuto. Però tutto sommato è stato un grande weekend e sono molto contento, meglio di così non poteva andare. Forse poteva andare anche meglio, ma abbiamo raccolto il massimo possibile.

Subito un podio e una vittoria, non male.

In Gara 1 non ne avevamo per vincere: non ero deluso del podio, anche se quando sei lì davanti e per poco non ci riesci… Ma sapevo che mancavano delle piccole cose per cercare di vincere la seconda gara, quindi ho subito pensato a cosa dovevo dire ai miei tecnici. Hanno fatto tutte le modifiche giuste e li ringrazio veramente tanto, mi hanno permesso di essere più incisivo e Gara 2 ce l’abbiamo fatta, sono contentissimo.

Con la tua nuova squadra quindi c’è già il giusto feeling.

Sì, mi trovo molto bene, stanno lavorando alla grande e sono molto contento. Ringrazio tanto Lucio Cecchinello e tutti i meccanici perché si stanno veramente impegnando al massimo.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Partiamo dall’inizio del weekend MotoE: purtroppo non siete riusciti a fare il giovedì di test.

Abbiamo solo potuto girare sotto la pioggia, alla fine è stata una giornata inutile. Anche nell’altro test avevamo preso l’acqua…

Venerdì poi avete cominciato su una “pista da motocross”, come l’ha definita qualcuno.

Era molto sporca nel primo turno, noi siamo anche entrati prima di pulirla. Andavamo più piano di quando abbiamo girato con la pioggia! Ma dal secondo turno la pista era a posto, tranne per un po’ di sabbia, quindi abbiamo ricominciato a spingere. In qualifica poi è andata bene, ho fatto un bel giro ed ero contento, anche perché sapevo di avere un bel potenziale per le gare, come poi è stato.

Nel complesso com’è andata la nuova gomma?

Va molto bene, come s’è visto dalle gare siamo andati forte e anche negli ultimi giri di qualifica si riesce a spingere per provare a fare un tempo migliore. Per me è approvata, funziona bene.

La novità Portimao quindi diventa uno dei tuoi “circuiti preferiti”.

Già dai test, la prima volta che ci sono andato, mi era piaciuto. Dopo un bel risultato come questo però ti piace ancora di più!

Campione MotoE in carica e subito leader in classifica.

Sono contento, ma non ci penso. L’anno scorso ero partito con 13 punti dopo il primo weekend di gara e sono riuscito a vincere lo stesso, non mollando mai. È troppo presto per pensare al campionato, bisogna restare concentrati e portare a casa il miglior risultato possibile in tutte le gare.

Prossimo round a Le Mans, come lo vedi? Prima però c’è l’Europeo Moto2.

Quella di Le Mans è un’altra pista che mi piace molto, però prima c’è la Moto2 a Misano. Quest’anno ho un bel calendario di gare e impegni! Manca ancora un mese, per fortuna riusciamo a fare un po’ di giri. Andremo a girare nel fine settimana per essere pronti al meglio per la gara, anche lì sarà importante partire bene.

Il risultato in MotoE a Portimao quanto ti carica anche per questa nuova sfida?

Mi carica tanto perché un risultato costruito: sono stato veloce per tutto il weekend, quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene fin dai test. Ti dà tanta motivazione, sai che se riesci a fare un buon lavoro ripaga sempre, puoi essere competitivo.