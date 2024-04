Valentino Rossi sul podio di Imola: “La MotoGP è più facile…”

Valentino Rossi torna sul podio nella seconda gara stagionale del World Endurance Championship. L’ex pilota MotoGP ha chiuso al secondo posto la 6 Ore di Imola insieme ai due compagni di scuderia Maxime Martin e Ahmad Al Harthy, al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT. Solo nel finale hanno dovuto cedere la vittoria alla vettura gemella del Team WRT guidata da Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung.

Il Dottore sul podio di Imola

Valentino Rossi e compagni sono partiti dalla terza posizione in griglia, ma in condizioni di pioggia hanno perso il secondo posto a favore della Ferrari durante un pit-stop. Il periodo in macchina del Dottore è terminato dopo tre ore e 42 minuti. Successivamente, la vettura #46 ha condotto brevemente la gara ma si è dovuto accontentare del secondo posto. “Sono molto contento della doppietta per il Team WRT, per la BMW M Motorsport e del mio primo podio nel FIA WEC“, ha detto la MotoGP Legend. “Avevamo già una macchina forte sabato in qualifica e Ahmad ha ottenuto un’ottima terza posizione di partenza. In gara abbiamo poi deciso di restare fuori con le slick. Augusto era un po’ più veloce di Maxime all’inizio e ha preso il comando. Tuttavia sono molto contento del risultato“.

Le auto nel DNA di Valentino Rossi

Valentino Rossi, che ora ha 45 anni, è al suo secondo anno di gare su quattro ruote. Il suo obiettivo finale è correre alla 24 Ore di Le Mans, un sogno che si è avvicinato ulteriormente con un’altra prestazione positiva al volante nel Campionato Mondiale Endurance. In un’intervista per il canale WEC su YouTube il pesarese ribadisce di essere entusiasta della nuova avventura con le quattro ruote, una passione che coltivava da molto tempo, partecipando anche a varie gare di rally. Una passione che ha ereditato dal papà Graziano… “Con gli anni ho capito che il posto giusto era la GT3 perché sono buone macchine veloci… Sono simili alla MotoGP, ti diverti a guidarle“.

MotoGP e ambizione

Al contrario del Motomondiale, uno sport molto più individuale, nel WCE diventa fondamentale il gioco di squadra. “La MotoGP è molto facile“, ha proseguito Valentino Rossi. “Arrivi in ​​griglia, 40 minuti, le prime tre curve sono cruciali, e poi vai a tutta velocità fino alla fine. Qui c’è strategia, risparmio di gomme, gestione del traffico, disponibilità a cambiare programma… È una grande sfida. Penso che il mio talento con le moto sia esattamente lo stesso che con le auto“.

E il Dottore non ha certo perso l’ambizione. “Essere un pilota in grado di guidare qualsiasi cosa, questa è la mia ambizione… Ho lavorato a lungo per essere qui perché sapevo che volevo correre in macchina. Il mio problema è che sono vecchio, mi servono 10 anni in meno, ma sono riuscito a migliorare anno dopo anno e raggiungere il livello della GT3. In moto era ora di finire, era già noioso, ho vissuto tutta la mia vita così da quando avevo 14 anni“. L’obiettivo resta e sarà sempre la vittoria. “L’anno scorso ho vinto una gara a Misano e la sensazione era esattamente la stessa di una gara della MotoGP. Ecco perché corro ed è lo stesso per la maggior parte dei piloti qui“.

Foto: Instagram @francescasofianovello