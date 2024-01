La stagione 2024 sulla Ducati del team Gresini ha tanto l’aria di un anno di transizione per Marc Marquez. Due le ipotesi al momento maggiormente plausibili per l’ex pilota della Honda: il passaggio nel team Ducati factory o l’approdo presso un altro costruttore della classe MotoGP. Non è un mistero che KTM sia sulle tracce del fuoriclasse di Cervera e presto cercherà di sferrare il colpo di mercato.

Marquez Brothers nel box Gresini

Dopo la breve convivenza ai box con suo fratello Alex Marquez nel 2020, Marc ritorna a fare coppia con lui. Da tempo sembrava un copione già scritto, anche se solo dopo la firma il sogno è diventato realtà. L’arrivo di Alex nel team Ducati Gresini da subito sembrava un “apripista” per il fratello maggiore e così è avvenuto. Un anno dopo anche l’otto volte campione del mondo ha deciso di provare l’esperienza in sella alla Desmosedici GP, il prototipo MotoGP del momento, per cominciare a ritrovare il sorriso e la fiducia. L’obiettivo di partenza non è quello di puntare al titolo mondiale, dovrà prima ambientarsi alla nuova moto, al team e fare i conti con gli avversari che avranno a disposizione la GP24. Però la fame vien mangiando e nessuna strada è preclusa al talento di Cervera…

Il mercato piloti della MotoGP

Nel corso della stagione MotoGP 2024, scatterà anche un infuocato mercato piloti. Quasi tutti i contratti sono in scadenza e dovremo attenderci una girandola di cambiamenti. Molto dipenderà anche dalla decisione di Marc Marquez. La Casa di Borgo Panigale sembrerebbe non avere particolare interesse ad investire milioni di euro per mettere sotto contratto il quasi 31enne catalano, sapendo di poter vincere anche con i giovani Bagnaia, Martin & co. Ma mai dire mai, perché eventuali prestazioni trionfali potrebbero fare cambiare idea a Gigi Dall’Igna e i suoi uomini. Non è un mistero che KTM ha avviato colloqui con il manager del fuoriclasse, Jaime Martinez, sin dalla scorsa estate. E nel 2025 i tempi potrebbero essere maturi per l’intesa attesa da tempo, anche per mezzo del comune sponsor Red Bull.

Contatti KTM-Marc

La Casa austriaca negli ultimi anni ha ottimizzato il reparto tecnico del box KTM, assumendo diverse figure provenienti da Ducati. Resta da vedere a che punto arriverà l’evoluzione della RC16 nel corso della prossima stagione MotoGP. Marc Coma, direttore generale di KTM Spagna, guarda fiducioso al campionato ormai alle porte. “Stiamo lavorando nella giusta direzione e la strada scelta non è delle più facili. Con il nostro motore, le nostre sospensioni… È un pacchetto completamente KTM. Penso che abbiamo fatto le cose per bene“, ha detto in un’intervista a ‘Marca’. Marc Marquez è nei piani futuri del brand di Mattighofen? “Prima di tutto gli auguro il meglio perché viene da due anni molto difficili, ha tutta la mia ammirazione per aver mantenuto quella voglia di lottare dopo aver vinto tutto. Detto questo, il futuro potrà cambiare mille volte. Penso che fino a metà della prossima stagione non potremo sapere molto…“.

Foto Gresini Racing