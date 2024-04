Fabrizio Meoni, dal CONI la Medaglia d’Oro al Valore Atletico

Un emozionante riconoscimento postumo per Fabrizio Meoni. Nella giornata di mercoledì infatti la moglie Elena ed il figlio Gioele hanno ritirato la Medaglia d’Oro al Valore Atletico per l’indimenticato bicampione Dakar, scomparso nel 2005. Andrea Abodi, ministro dello sport, e Giovanni Malagò, presidente del CONI, hanno consegnato medaglia e pergamena celebrativa nel corso della Giunta Nazionale presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma.

Fabrizio Meoni, riferimento nello sport e nella vita

“Fabrizio Meoni è stato ed è un punto di riferimento per tutti noi” ha poi rimarcato Giovanni Copioli, Presidente FMI. “Ha contribuito a fare del bene in una terra, l’Africa, che lui amava particolarmente. Sono orgoglioso del fatto che Gioele porta avanti lo stesso spirito del papà con i progetti della sua fondazione. Lo ringrazio a nome di tutta la FMI perché con queste attività vengono perpetrati e condivisi i valori di Fabrizio, dello sport e della vita”.

Un riconoscimento conferito al generoso pilota di Castiglion Fiorentino per i suoi valori sportivi e di vita, nel ricordo della solidarietà per cui si è sempre distinto. Oltre ad un video commemorativo per sottolineare le gesta di Fabrizio Meoni, le autorità presenti hanno sottolineato in particolare la levatura sia morale che sportiva del campione toscano. Stesso discorso ribadito poi nelle parole della moglie Elena e del figlio Gioele, fresco dakariano col doppio scopo sia della competizione che della solidarietà (ne abbiamo parlato qui). Nel segno sempre dello spirito di solidarietà e dell’amore che Fabrizio Meoni provava verso l’Africa e che si concretizzava in iniziative di beneficenza.

Foto: CONI/Giancarlo Gobbi GMT