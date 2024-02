Anas Sorhmat, il primo pilota marocchino al via in JuniorGP

Uno dei debuttanti del prossimo FIM JuniorGP ha già fatto la storia. Anas Sorhmat, uno dei ragazzi schierati dal Team Laglisse, diventa infatti il primo pilota marocchino a prendere parte a questo campionato, Originario di Casablanca, Sorhmat è il primo del suo paese ad essere arrivato così lontano.

Più precisamente è il primo pilota marocchino arrivato a disputare un campionato di velocità di livello internazionale, in questo caso appunto il JuniorGP. Nel suo palmares infatti troviamo la Supersport nel MotoAmerica ed un Rallye du Maroc, una specialità completamente diversa affrontata in SSV, quindi su quattro ruote.

L’annuncio

“L’ingaggio che annunciamo oggi è storico! Anas Sorhmat farà parte del Team Laglisse per disputare la stagione 2024 nell’Europeo Stock del JuniorGP.” Come accennato inizialmente, il pilota di Casablanca ha già scritto una pagina di storia del campionato, e più in generale del suo paese, proprio per la sua nazionalità. “Anas sarà il primo pilota marocchino della storia a competere in questo campionato”, come specifica la nota del Team Laglisse.

“Diventa così il pilota del suo paese ad essere arrivato più lontano nella storia del motociclismo. Nel Team Laglisse continuiamo a crescere e faremo in modo di aiutare Anas Sorhmat a continuare a scrivere la storia.” Non sarà l’unico al via nella Stock del JuniorGP 2024: annunciati anche Yeray Saiz, ex mondiale Supersport 300, e Andy Verdoia, attuale campione spagnolo nella categoria Supersport Next Generation e tra i favoriti per il titolo Stock.

JuniorGP, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: Team Laglisse/Anas Sorhmat