A 52 anni la prima stagione part time di Akira Yanagawa

Di appendere il casco al chiodo, con tutte le ragioni di questo mondo, Akira Yanagawa non ci pensa affatto. A 52 anni compiuti, l’icona della Superbike della seconda metà degli anni ’90 corre ancora per quanto, in questo 2024, affronterà la sua prima stagione “part time” in carriera. Dopo aver corso fino allo scorso anno a tempo pieno nell’All Japan Superbike, la bandiera Kawasaki nel motociclismo limiterà le sue apparizioni in gara a soli 3 appuntamenti previsti dal calendario.

2024 PART TIME PER AKIRA YANAGAWA

Seppur dal 2020 non più direttamente sotto contratto Kawasaki, Akira prosegue a correre con una Ninja e lo farà anche in questo 2024. Con il team RS-ITOH disputerà i round di Suzuka e di Autopolis dell’All Japan Superbike, disputando così la sua personale 34esima stagione consecutiva di attività nel motociclismo.

ATTESA PER LA 8 ORE DI SUZUKA

Non ancora comunicato ufficialmente, Akira Yanagawa con il team KRP Sanyo Kogyo & RS-ITOH è atteso al via della 8 ore di Suzuka il 21 luglio prossimo. Lo scorso anno concluse 28°, mentre nel 2016 centrò il suo ultimo podio alla “gare delle gare“: 2° con Kawasaki Team GREEN in equipaggio con Leon Haslam e Kazuki Watanabe.

LE PAROLE DI AKIRA YANAGAWA

“Quest’anno parteciperò solo al round inaugurale dell’All Japan a Suzuka e successivamente alla prova di Autopolis“, ha ammesso Akira Yanagawa. “Il mio obiettivo? Sfruttare tutto il nostro potenziale nelle limitate opportunità che avremo a disposizione, cercando ove possibile di ottenere i migliori risultati“.