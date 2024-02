MotoE, Mattia Casadei punta al bis “Bella energia dentro il team”

Sarà certamente l’osservato speciale della stagione MotoE 2024. Mattia Casadei partirà col numero #1 (virtuale, il #40 sulla sua Ducati non cambia) e con nuovi colori, ovvero quelli del LCR E-Team di Lucio Cecchinello. Il primo contatto ufficiale c’è stato nei tre giorni di test appena completati a Portimao, con Mattia Casadei che si è tolto la soddisfazione di vincere la simulazione di gara.

Tre giorni però segnati da tempo instabile, anche se comunque utili per riprendere le misure, conoscere la nuova pista e per provare qualche piccola novità. Ricordiamo poi che il pilota romagnolo vivrà una doppia sfida quest’anno, visto che correrà anche nell’Europeo Moto2 con il Team Ciatti-Boscoscuro. Abbiamo avuto modo di sentirlo dopo i test MotoE sul circuito portoghese per fare il punto.

Mattia Casadei, fisicamente ora come stai?

Adesso sto bene, sono tornato in forma. Dopo l’ultima gara di Valencia ho fatto un periodo di riposo, era quello che mi serviva ma prima non era possibile con una gara dietro l’altra. Ora sto aspettando solo che inizino le gare per vedere a che punto siamo.

Com’è andata a Portimao?

È andata bene, ci siamo conosciuti col nuovo team e sono molto contento di lavorare con loro. C’è una bella energia all’interno della squadra, si è già creato un ottimo feeling e dobbiamo semplicemente passare qualche giorno in più assieme in pista. Abbiamo lavorato bene, abbiamo provato un po’ di cose, ma purtroppo a volte il meteo un po’ incerto ci ha impedito di provare tutto. Abbiamo però già stabilito quello che ci serve per i test del giovedì prima della gara, sappiamo cosa dobbiamo provare ancora per essere al 100% nel weekend.

Riguardo la moto, ti sei concentrato su qualcosa in particolare?

No, abbiamo guardato un po’ tutto in generale. Abbiamo però fatto qualche prova per conoscere meglio i tecnici e perché loro conoscessero me. Non ci sono stati grandi cambiamenti sulla moto rispetto all’anno scorso, hanno cambiato giusto delle mappe di elettronica, del freno motore e dell’anti-wheeling. Tutto però funziona bene, quindi dobbiamo fare solo il nostro lavoro al meglio: ci manca ancora qualcosina per essere al 100%, ma sono sicuro che la troveremo presto.

Per quanto riguarda le gomme invece? S’è intravista qualche novità.

Abbiamo riprovato le gomme anteriori che avevamo già usato l’anno scorso a Misano. Hanno detto che è la stessa, ma a me sembrava anche meglio! Mi dà molta più fiducia. Ci hanno poi portato una nuova gomma posteriore con un design diverso. Vanno bene, ci stiamo trovando tutti meglio rispetto ai problemi che avevamo lo scorso anno.

Com’è Portimao?

Non l’avevo mai vista e sono contento di aver fatto i test lì, è una pista bellissima! Sicuramente, con le prove fatte ed il giovedì prima del weekend di gara, secondo me saremo tutti molto vicini rispetto ad altre piste.

Mattia Casadei, la prima simulazione di gara è andata bene.

Sì molto, anche se purtroppo è stata sul bagnato ed è sempre una situazione particolare. Nei turni successivi sull’asciutto però sono andato comunque molto forte, alla fine mi sono trovato bene in entrambe le condizioni. Ci siamo quasi, manca solo qualche finezza sul set up della moto, poi non ci mancherà niente per poter puntare al miglior risultato possibile.

Ricordiamo che sei il campione in carica, quindi l’osservato speciale quest’anno.

È una cosa che fa piacere, è sempre bello. Devo quindi essere pronto per questa stagione.

Mattia Casadei, in parallelo sarai anche nell’Europeo Moto2.

Mi sarebbe piaciuto provare e se ne parlava nel weekend a Misano, poi tutto s’era interrotto quando ho avuto l’occasione di fare le ultime gare del Mondiale con Fantic. A fine campionato abbiamo ripreso e c’è stata la firma. Sono molto contento di questa opportunità, sarò in un ottimo team e voglio fare dei grandi anche in questo campionato. Non potevo scegliere squadra migliore per farlo, l’esperienza mondiale poi sicuramente mi aiuterà tanto.

Quando saranno i primi test?

Inizieremo con i test ufficiali a fine marzo, lì ci prepareremo per la prima gara del 21 aprile a Misano.