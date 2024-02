Forse nessuno avrebbe immaginato di vedere Alex Lowes leader della classifica Superbike dopo il primo round a Phillip Island. Invece, il pilota Kawasaki è riuscito a sorprendere. Dopo aver chiuso 4° Gara 1, ha trionfato sia nella Superpole Race sia in Gara 2. Il dopo-Rea si è aperto benissimo per KRT, anche se il weekend in Australia potrebbe non essere troppo indicativo. Serviranno conferme nei prossimi eventi del calendario, a partire da quello a Barcellona.

Superbike Phillip Island, sorpasso Lowes-Bautista: il commento di Lorenzo

Il pilota inglese è imposto nell’ultima manche effettuando un sorpasso all’esterno all’ultimo giro su Alvaro Bautista, che era in crisi con la gomma posteriore e ha ammesso che si aspettava che sarebbe stato superato facilmente. Quello che non prevedeva era di essere sorpassato alla curva 9, la Lukey Eights, e in quel modo. Sarebbe stato più semplice farlo dopo, però Lowes ha valutato di poter effettuare la manovra lì e ha avuto ragione.

Kawasaki Espana su Instagram ha celebrato il sorpasso del 33enne di Lincoln definendolo un “XFuera” (Por Fuera), in puro stile Jorge Lorenzo. Com’è noto, il maiorchino era diventato famoso per i sorpassi dall’esterno ed era stano soprannominato “Por Fuera”. Proprio lui ha poi risposto con una storia IG: “Wowww. Congratulazioni, però adesso vogliono le royalties“.

Scherzosamente, Lorenzo ha detto di pretendere un compenso per i diritti d’autore su quel tipo di sorpasso. A Lowes faranno certamente piacere i complimenti di un cinque volte campione del mondo. Vedremo se nel resto della stagione il pilota Kawasaki riuscirà a togliersi altre soddisfazioni con una Ninja ZX-10RR che nel 2023 ha sofferto tanto e il cui potenziale per il 2024 non è ancora del tutto chiaro. L’inizio è comunque promettente.