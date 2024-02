MotoGP, Pol Espargaró: il segreto di Ducati e Pecco Bagnaia

Era l’inizio del campionato MotoGP 2023, sul circuito di Portimao, quando inizia il calvario di Pol Espargaró. Un incidente gli provoca la rottura di otto ossa, problemi vari ai nervi, è costretto a saltare i successivi sette Gran Premi. Ritorna in pista a Silverstone, ma le sue condizioni fisiche restano ancora precarie e condizionano sia la stagione che la sua carriera. KTM decide di tenerlo come collaudatore per fare posto al talentuoso Pedro Acosta, da quest’anno sarà anche commentatore tv per Dazn oltre che tester.

La nuova ‘vita’ di Pol Espargaró

Parteciperà a qualche wild card in sella alla RC16, il sogno di poter ritornare ad essere un pilota MotoGP non è ancora tramontato. In fondo il destino è stato particolarmente avverso nei confronti del pilota di Granollers e avrebbe voluto una seconda chance. “Onestamente nei test ho fatto bella figura e mi sento veloce. Inoltre sto recuperando la mia condizione fisica ottimale, che è quella che ho perso dopo l’infortunio. In ogni caso, Dio lo dirà se ritornerò“. Pol Espargaró sarà inviato di Dazn nella stagione 2024 e con la sua esperienza avvicinerà il paddock del Motomondiale ai tifosi, offrendo uno sguardo più approfondito sui tanti aspetti tecnici. Una nuova esperienza che ha accettato molto volentieri, giunto alla soglia dei 33 anni. “Mi mancherà la bella atmosfera delle gare, ma gli infortuni, lo stress, i traumi e gli scontri con gli avversari no, non sentirò la mancanza“.

Marc Marquez sulla Ducati

Insieme a milioni di fan farà da spettatore ad uno dei campionati che si preannuncia maggiormente intrigante. Soprattutto con l’arrivo di Marc Marquez sulla Ducati del team Gresini, con l’obiettivo di provare a vincere il titolo MotoGP, dopo anni difficili con la Honda. I marchi europei hanno fatto grandi passi in avanti nel campo dell’aerodinamica, quelli giapponesi sono costretti a rincorrere. Per questo motivo l’otto volte iridato ha preferito una squadra satellite pur di avere una Rossa, ma solo per un anno. In attesa di capire quale sarà la prossima destinazione e se dopo i vari infortuni ha ancora lo smalto del fuoriclasse. “Dipenderà soprattutto da cosa farà lui nelle prime gare o da cosa faranno i suoi rivali nelle prime gare. Se non guadagneranno molta distanza nelle prime gare… può farcela“.

L’obiettivo mai dichiarato di Marc Marquez, ma palesemente chiaro a tutti gli appassionati, è quello di vincere un altro Mondiale per pareggiare i conti con un suo grande rivale. E magari un giorno superarlo… Da qui la scelta di puntare sulla Ducati senza perdere troppo tempo. “Vuole vincere un altro titolo mondiale, vuole superare Valentino Rossi nel numero di titoli – sottolinea Pol Espargaró in un’intervista a ‘Marca’ -. Per questo ha scelto di essere in Ducati in questo momento ed è quello che sta provando a fare“.

I favoriti per il Mondiale

Ad ogni modo la Casa di Borgo Panigale è la grande favorita anche per il prossimo campionato MotoGP. Gli uomini della Rossa hanno allestito un pacchetto vincente per la Desmosedici già da alcuni anni, tanto che ai rivali europei e giapponesi servirà tempo prima di mettersi allo stesso livello. Il segreto della Ducati? L’aerodinamica. “Capiscono perfettamente cosa devono toccare quando si presenta un problema – prosegue il collaudatore KTM -. Penso che sia la chiave della loro superiorità e ciò che fa la differenza con le altre fabbriche“. Il binomio Ducati-Bagnaia fa ulteriormente la differenza. Il campione in carica non sarà forse il talento esplosivo e carismatico, ma secondo Pol ha una qualità non indifferente. “Il carattere, sa rimanere calmo e paziente… È una virtù che pochissimi hanno e che lui possiede e controlla molto bene… Può avere una brutta giornata, ma il giorno dopo è totalmente concentrato e di nuovo al massimo livello“.