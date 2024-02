Moto2, Yamaha VR46 Master Camp presenta il 2024 con Alcoba e Sasaki

Si torna al blu Yamaha e ed al giallo VR46, addio al giallo predominante che ha caratterizzato la squadra nel 2023. Yamaha VR46 Master Camp torna alla sua colorazione originaria per il suo terzo anno nel Mondiale Moto2. La squadra nata dalla collaborazione tra Yamaha Motor e VR46 è ai nastri di partenza con Jeremy Alcoba e l’esordiente Ayumu Sasaki, vice-campione Moto3 in carica.

Una formazione totalmente rinnovata che è già scesa in pista per i due giorni di test privati a Portimao segnati però dal maltempo. Da mercoledì fino a venerdì però si farà sul serio, scattano le uniche prove ufficiali sul circuito di Jerez de la Frontera (il programma completo). Saranno tre giorni di test importantissimi, visto che appena una settimana dopo inizierà il Campionato del Mondo 2024 in Qatar.

Yamaha VR46 Master Camp alza l’asticella

“Il progetto Master Camp di Yamaha e VR46 è in continua evoluzione” ha dichiarato Tetsu Ono, general manager della divisione sportiva di Yamaha Motor, ripercorrendo la strada del team. Al debutto CEV Moto3 è seguito il passaggio in Moto2, per poi affrontare la sfida più grande: il debutto nel Mondiale nel 2022. “Siamo fieri dei solidi risultati ottenuti finora, con un podio nei nostri primi due anni.” Quello conquistato con Manuel Gonzalez nello scorso GP in Qatar, il primo anche per lo spagnolo ex iridato Supersport 300.

Gonzalez però è passato in Gresini, come detto nel team si riparte con una formazione totalmente nuova. “Da una parte del garage diamo il benvenuto ad Ayumu Sasaki, portabandiera giapponese, che dopo sette anni in Moto3 è pronto per la sfida in Moto2. Dall’altra invece ci sarà Jeremy Alcoba, che ha già due anni di esperienza in classe intermedia.” L’obiettivo è uno solo: “Ora alziamo ulteriormente il nostro livello di aspettative. I piloti e la squadra hanno fame, vogliono ottenere grandi risultati nel 2024: siamo pronti a mostrare il nostro valore.”