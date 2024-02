Primi test 2024 a Vallelunga per CIV, National e Coppa Italia

Il 18-19 marzo prossimi al Misano World Circuit Marco Simoncelli il circus del Campionato Italiano Velocità affronterà l’unica sessione di test ufficiali pre-stagione. In vista di questo appuntamento, varie compagini hanno già riacceso i motori. Nonostante condizioni meteorologiche tutt’altro che favorevoli, il week-end appena trascorso alcuni attesi protagonisti del CIV, con la piacevole compagnia di altri volti noti di National Trophy, Coppa Italia Velocità e non solo, si sono ritrovati all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga per la prima uscita del 2024.

Diversi team del CIV in pista

Tra gli osservati speciali c’era il team SLP Squadra Corse, con Gianluca Sconza ed Alessandro Arcangeli ad iniziare il lavoro di collaudo delle rispettive BMW M 1000 RR “ultimo grido” in preparazione al CIV Superbike. Per il CIV Supersport 300 in azione i team MRT Corse Kawasaki con Matteo Bonetti ed E&E Squadra Corse Kawasaki con Giacomo Zannoni e Alex Iannazzo, entrambi in arrivo dal Trofeo MotoEstate. Passando al CIV Supersport, spazio alla Scuderia D’Ettorre Ducati con Emanuele Vocino e al Chiodo Moto Racing Team Yamaha con Luigi Montella (e Salvatore Germano su Kawasaki Ninja 400 per il CIV SS300). Oltre al team AltoGo Yamaha con Lorenzo Dalla Porta e al Mesaroli Racing Team Ducati con Andrea Mantovani, riconfermato forte degli ottimi risultati conseguiti nel finale di 2023, e la new entry Andrea Tucci.

Novità a Vallelunga

Sempre per il CIV Supersport, in quel di Campagnano di Roma si è registrato il debutto pubblico di Marco Bussolotti con la Ducati Panigale V2 di SGM Tecnic, presente insieme al compagno di squadra Biagio Miceli. Non è mancata la curiosità, tra i vari, neanche attorno ad Alessandro Andreozzi, fresco di accordo con RR Racing Team Aprilia per il National Trophy. Considerando le nuove direttive regolamentari che vietano la partecipazione agli under 30 più veloci, il Campione CIV Moto2 2011 sarà uno dei seri canditati alla conquista del titolo nella classe 1000cc del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto.

Si rivede Lorenzo Zanetti

Articolata su due giorni, il primo dei quali condizionato dal maltempo, questa tornata di test privati a Vallelunga ha ospitato altresì degli “special guest”. Questo il caso del Campione CIV Superbike 2023, Lorenzo Zanetti, per l’occasione alla guida di una Panigale V4 R da allenamento aspettando il (tardivo) esordio nell’IDM Superbike fissato per il 4-5 maggio prossimi al Sachsenring. Ma anche del pluridecorato Prodina Racing Team Kawasaki, impegnato al gran completo con Gabriele Giannini (World Supersport Challenge) e la coppia Bruno Ieraci-Giacomo Zannini (World Supersport 300).

Di seguito fotogallery a cura di Salvatore Annarumma

41 Immagini