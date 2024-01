Lorenzo Dalla Porta “Un passo indietro per farne altri in avanti”

Lorenzo Dalla Porta riparte dal Campionato Italiano Supersport. Cinque anni anni fa aveva sollevato in cielo la coppa di Campione del Mondo Moto3 ed il suo posto non è certamente al CIV. In cuor suo sperava che venisse accettata l’iscrizione di AltoGo al Mondiale Supersport ma così non è stato. Ricalcherà dunque le orme del suo amico, e compagno di G.S. Fiamme Oro, Simone Corsi. Il romano, lo ricordiamo, l’anno scorso ha trionfato al CIV e fatto alcune positive wild-card nel Mondiale Supersport.

“Ho provato la moto al Binetto e mi è piaciuta tanto – racconta Lorenzo Dalla Porta a Corsedimoto – ho abbassato il record di Simone Corsi quindi l’esordio è stato più che positivo. A Il 16 e 17 febbraio torneremo lì per altri test poi andremo a girare a Vallelunga”.

Corsi ti ha dato qualche consiglio?

“Mi ha semplicemente detto che la moto è veramente competitiva e posso fare bene. Spero di fare il suo stesso percorso: vincere il Campionato Italiano e tornare nel Mondiale Supersport in pianta stabile nel 2025. Ho fatto un passo indietro, è vero, ma è per rilanciarmi e farne poi altri in avanti“.

Quest’anno parteciperai anche ad alcune gare mondiali?

“Spero di essere già presente nella prima gara europea a Barcellona, di fare le due in Italia e più wildcard possibili. Chiaramente dipende da come va il CIV perché devo meritarmele. Nel Mondiale il mio obbiettivo è fare meglio dell’anno scorso con Evan Bros. Solo se riesco a conquistare dei risultati molto importanti posso sperare di fare tutto il Mondiale”.

Chi sono i rivali più temibili al CIV Supersport?

“Il primo che mi viene in mente è Andrea Mantovani che con la Ducati può fare veramente bene ma ce ne sono anche tanti altri, tra cui Luca Ottaviani ed i vari protagonisti dell’ anno scorso”.

Intanto ti sei allenato con gli sci.

“Sì, ho partecipato al collegiale delle Fiamme Oro ed è stato un ottimo allenamento in quota. Lo faccio ogni anno e lo trovo molto utile. Nel 2025 vorremmo partecipare alla Marcialonga, una gara di sci di fondo molto prestigiosa. Alcuni l’hanno già fatta in passato e sarebbe una bella esperienza da vivere assieme agli altri ragazzi del G.S. Fiamme Oro”.

Foto social