Tra le giovani promesse emerse nelle più recenti edizioni dei Trofei WRS MotoEstate spicca Giacomo Zannoni. Sedici anni appena compiuti, per il 2024 il vice-Campione MES Supersport 300 2022 non cambierà la sua cilindrata di riferimento, passando tuttavia al Campionato Italiano Velocità sotto le insegne E&E Squadra Corse Kawasaki. A questa prima stagione completa nella serie tricolore l’originario di Spilamberto si presenterà con l’esperienza maturata nel corso del 2023, avendo già disputato 3 round, seppur alla guida di una Yamaha.

Giacomo Zannoni dal MES al CIV

Giacomo Zannoni nell’ultimo triennio si è messo in mostra a più riprese nella classe Supersport 300 del MotoEstate con una Kawasaki Ninja 400. Conquistati i primi podi nel 2021, l’anno seguente si era classificato al secondo posto, ritrovandosi addirittura in testa al campionato dopo i primi due appuntamenti stagionali. Più altalenante invece il suo 2023, con il giovane motociclista modenese comunque in grado di salire sul podio in un paio di occasioni.

Il debutto nel CIV Supersport 300

Proprio lo scorso anno aveva accettato la chiamata del team MMP Racing per esordire in corso d’opera nel CIV Supersport 300, prendendo parte ai conclusivi 3 round del calendario con una Yamaha R3 mai provata prima. Sul piano dei risultati una (breve) avventura tutt’altro che entusiasmante. Per quanto il target di Zannoni fosse principalmente quello di adattarsi al nuovo ambiente, prendendo altresì i riferimenti dei “pistoni” quali Misano, Mugello e Imola.

Primo pilota E&E Squadra Corse

Giacomo Zannoni ha così voluto proseguire questo suo percorso nel CIV Supersport 300, sposando la causa E&E Squadra Corse. Ritroverà una Kawasaki Ninja 400, sulla carta con tutto il potenziale per vivere una stagione in crescendo e ben figurare. Per quanto concerne la formazione romana, Zannoni è soltanto il primo portacolori per la stagione 2024, con nuovi annunci attesi nelle settimane a venire.