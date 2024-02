Motozoo alla conquista di mondi nuovi: al Campionato Emirati Arabi

Il Mondiale Supersport con Federico Caricasulo e Luke Power, il Campionato Europeo Velocità in Salita ed il Manx Gran Prix con Maurizio Bottalico ma prima ancora il Campionato Supersport degli Emirati Arabi. Il Team Manager del Motozoo Me Air Racing Fabio Uccelli è veramente un vulcano. Da mesi andava spesso a Dubai e non ci andava per turismo, tutt’altro. Stava lavorando ad un progetto molto affascinante: partecipare a tutto il campionato degli Emirati Arabi. La squadra lombarda l’anno scorso ha dominano il World Challenge con Tom Booth-Amos ma non gli basta essere protagonista del Mondiale, vuole esplorare anche nuovi orizzonti estremamente suggestivi.

I piloti Motozoo nel Campionato Emirati Arabi

Motozoo punterà su un pilota italiano cittadino del mondo: Saska Totaro. Durante la sua carriera è passato dal cross, all’enduro alla velocità. Ha gareggiato in Italia, in Sud Africa, in Botswana poi è diventato un idolo nel Campionato degli Emirati Arabi. Nel 2018-2019 si è laureato Campione dell’UAE Ducati Cup, nel 2019-2020 si è imposto nell’UAE Superbike Championship ed ha riconquistato il titolo nella stagione 2021- 2022.

Motozoo Me Air Racing approda dunque al Campionato degli Emirati Arabi con un pilota italiano diventato un eroe in oriente. Oltre a Saska Totaro schiererà anche il trentunenne Marwan Almuhairi, l’unico pilota di moto degli Emirati. Curioso come nelle auto ci siano già vari campioni degli Emitates conosciuti a livello internazionale mentre nel motociclismo settore velocità siano ancora rari. L’arrivo di un team quale Motozoo può dare certamente un impulso importante alla crescita di tutto il settore.

Marwan Almuhairi debutterà nel Campionato Nazionale dedicato alle Superstock “Non vedo l’ora di scendere in pista con Motozoo Me Air Racing per la mia prima stagione nel Campionato Superstock UAE. Avere il supporto di una squadra prestigiosa, protagonista nel Campionato Mondiale Supersport, è un buon punto di partenza in questa stagione di debutto nella categoria. La loro esperienza e la loro professionalità sicuramente mi saranno di aiuto. Sono convinto di avere tutte le carte in regola per ben figurare”.

Fabio Uccelli, Team Manager di Motozoo Me Air Racing si è lanciato in questa nuova avventura con grande entusiasmo. “Le attività sportive di Motozoo Me Air Racing si stanno ampliando velocemente grazie anche agli importanti risultati conquistati negli ultimi anni. Tanti piloti ci hanno contattato per poter gareggiare con noi. L’idea di collaborare con Saska Totaro nel Campionato Supersport degli Emirati Arabi ci è subito piaciuta, è una bella sfida. Gli Emirati Arabi sono un’area in forte espansione a livello di motorsport e vediamo notevoli prospettive future. Totaro è un pilota di grande esperienza, da anni protagonista nei Campionati degli UAE in cui ha frequentato spesso i quartieri alti della classifica. Siamo certi che potremo fare molto bene. Affrontiamo questo impegno con grande entusiasmo, professionalità e voglia di essere protagonisti”.