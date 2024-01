Supersport, Motozoo e Caricasulo già tra i big al debutto con l’MV

Tre giornate di test tra gli amatori, due assieme alla superbike e per il Motozoo ME Air Racing è già futuro. La squadra di lombarda ha cambiato pilota di punta, casa motociclistica, ha rafforzato lo staff tecnico ed è entrata in una nuova dimensione. Se fino al 2023 puntava ad essere protagonista nel World Challenge (dominato con Tom Booth-Amos) ora ambisce alle prime posizioni nel Mondiale Supersport. Il Team Manager Fabio Uccelli ha deciso di affidarsi a Federico Caricasulo, un pilota di grandissima esperienza che può rivelarsi fondamentale per la crescita della squadra. Nei test di Jerez il pilota romagnolo, all’esordio su MV Agusta, ha girato tempi vicinissimi a quelli di Marcell Schroetter e Bahattin Sofouglu che gareggiano per il team ufficiale ed è da tempo che corrono su quella moto.

“Motozoo è un team indipendente al cento per cento – spiega Fabio Uccelli a Corsedimoto – certo, con MV Agusta c’è un ottimo rapporto, una buona collaborazione ma quello che facciamo è tutta farina del nostro sacco. Abbiamo svolto cinque giornate di test a Jerez però le prime tre erano quelle della Rehem quindi assieme agli amatori. Nei primi giorni dovevamo settarci, collaudare la struttura e Federico Caricasulo trovare la giusta posizione sulla moto. Appena ha fatto i primi giri dentro al box aspettavamo che arrivasse e si togliesse il casco per capire com’era andata. Abbiamo visto poi il suo sorriso e per noi è stato bellissimo.

Abbiamo fatto poi i test assieme ai piloti della Superbike e il bilancio è più che positivo. Ci è mancato il giro secco perché tutti lo facevano al mattino mentre noi preferivano lavorare al box però a livello di passo siamo assieme ai team di vertice”.

Fabio Uccelli, alla luce dei test invernali, quali sono i vostri obbiettivi stagionali?

“A parte Huertas al debutto su Ducati Aruba, tutti gli altri piloti che sono stati davanti a Federico erano almeno alla seconda stagione con la stessa moto e squadra. Noi abbiamo cambiato moto, siamo ancora in fase di rodaggio quindi abbiamo margini di crescita e quindi credo che potremo fare veramente bene. Federico Caricasulo è un pilota veramente veloce e già lo sapevamo. Cercheremo di lottare per le prime posizioni della classifica mondiale. Sarà dura ma è un obbiettivo che possiamo raggiungere”.

Federico Caricasulo con Motozoo ME Air Racing si è subito trovato benissimo.

“Il test è stato molto positivo – racconta il pilota romagnolo a Corsedimoto – La moto mi è piaciuta ed abbiamo lavorato sodo a 360 gradi per capire come funziona tutto. Su certi aspetti siamo già ad un buon livello mentre su altre cose, come nel giro secco, dobbiamo ancora capirle ed interpretarle meglio. Abbiamo fatto cinque giorni di grandissimo lavoro. Ora abbiamo tutti i dati necessari per poter proseguire lo sviluppo a casa da qui ai test in Australia poi torneremo in pista per i test a Phillip Island”.