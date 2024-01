Motoestate come National Trophy e Coppa Italia: obbligo di airbag dal 2024

Continuano le conferme riguardo le novità previste per la nuova stagione di gare. In questi giorni è arrivata l’ufficialità dell’airbag obbligatorio anche nei Trofei Motoestate per la stagione 2024. Una scelta in linea con quanto fatto ad esempio anche per National Trophy e Coppa Italia, che proprio da quest’anno vedranno l’introduzione di quest’obbligo. Un provvedimento da provato da tempo nelle gare del CIV, considerato indispensabile per aumentare sempre di più la sicurezza dei piloti protagonisti nei vari campionati.

Obbligo di airbag

Come confermato nel regolamento velocità 2024 pubblicato nei giorni scorsi dalla FMI, a partire da quest’anno in tutti i campionati e trofei nazionali, di conseguenza includendo anche i Trofei Motoestate, sarà obbligatorio l’utilizzo dell’airbag.

Tutti i piloti iscritti al campionato e alle gare nella prossima stagione dovranno dunque attenersi al regolamento velocità 17.7: AirBag 17.1.1. Citando, “L’uso di un Air-Bag, incluso nella lista ABCIV pubblicata sul sito Civ.tv, è obbligatorio in tutti i Campionati e Trofei”.

1° round: 21 aprile – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

2° round: 19 maggio – Cremona Circuit, San Martino del Lago

3° round: 16 giugno – Autodromo Nazionale dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini, Magione

4° round: 28 luglio – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

5° round: 13 ottobre – Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina

Le iscrizioni ai Trofei Motoestate 2024 sono già aperte. Qui tutte le informazioni, per maggiori dettagli o delucidazioni scrivete a [email protected]

Foto: Motoestate