Motoestate, regolamenti e novità della stagione 2024

Anno nuovo e nuovo Motoestate! Dopo avere aperto ufficialmente le iscrizioni è tempo di rendere noti maggiori dettagli, anche se attualmente è tutto ancora in bozza: per l’ufficialità infatti ci vorrà la conferma da parte della Federazione Motociclistica Italiana. Non mancano le novità, dalle denominazioni ai regolamenti ai premi. Di seguito ecco le bozze di quello che sarà il campionato 2024.

Motoestate, addio alla Twins Cup

Era già stato anticipato, è arrivata la conferma: addio alla Twins Cup, categoria nata nel 2023 con Edoardo Bocellari primo e quindi unico campione. Da quest’anno si chiamerà SportBike: un nuovo nome per guardare al futuro, precisamente al 2025, quando dovrebbe debuttare nel Mondiale. Oltre alle 2 cilindri fino a 800cc sia di produzione che prototipo, spazio anche a nuove moto come la Triumph, oppure la Kawasaki 400 4 cilindri. Per quanto riguarda le parti meccaniche, verrà mantenuto il regolamento Open per agevolare tutti alla partecipazione. Stesso discorso per l’elettronica, che rimane libera. Al momento sul mercato è Solo Engeneering a proporre kit cablaggio, cruscotto e centralina a prezzi competitivi. Per quanto riguarda le sospensioni, si potranno utilizzare forcelle con cartuccia aperta, con prezzo massimo di Euro 1300+ IVA e ammortizzatore posteriore, con prezzo massimo di Euro 1200+IVA.

300 SS e 600 NG

Nella 300 SS la novità riguarda il regolamento, che per il 2024 farà fede a quello Open FMI per cilindrate e pesi. Mentre rimarranno, come in questi anni, l’obbligo del numero giri come da regolamento FMI e flangia per le Kawasaki. Per misurare il numero di giri i piloti avranno possibilità di usare il data logger AIM oppure elettronica KIT3 FIM. Nella classe 600 Next Gen dal 2024 vedremo al via anche la Suzuki 750, come da regolamento Open 800, per assecondare le richieste di diversi piloti.

Motoestate, i premi

Tra le novità di questo 2024 ci sono anche i premi gara, che quest’anno si arricchiscono di montepremi in pneumatici per ciascuna classifica assoluta. Verranno premiati i podi secondo il seguente schema: il vincitore riceverà 1 treno di gomme, il secondo riceverà uno pneumatico posteriore, un anteriore infine per chi salirà sul terzo gradino del podio. I premi verranno erogati solo agli iscritti permanenti e nelle categorie Motoestate in cui i partecipanti siano almeno 7 (per la 125 varrà la classifica assoluta, senza distinzione tra SP e Open).

La continuità

Per le classi 125, Supermono, Moto4, 600 Open e 1000 Open si prosegue con i regolamenti in essere, stesso discorso anche per la Race Attack. In quest’ultima categoria Motoestate cambia solo la sotto-classifica Challenge, che premierà le moto senza traction control, in modo da poter fare divertire anche chi utilizza mezzi della generazione precedente e gratificarli con una propria classifica.

Motoestate, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

2° round: 19 maggio – Cremona Circuit, San Martino del Lago

3° round: 16 giugno – Autodromo Nazionale dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini, Magione

4° round: 28 luglio – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

5° round: 13 ottobre – Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina

Le iscrizioni

Come detto inizialmente, le iscrizioni ai Trofei MotoEstate 2024 sono già aperte. Qui tutte le informazioni, per maggiori dettagli o delucidazioni: [email protected]

Foto: Motoestate