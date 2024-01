Dakar, la notizia peggiore: Carles Falcon non ce l’ha fatta

Oggi, 15 gennaio 2024, arriva la notizia che Carles Falcon è scomparso. Il TwinTrial Racing Team non ha potuto fare altro che comunicare il finale peggiore del gravissimo incidente in cui era incappato il suo pilota a circa 15 km dalla fine della seconda tappa di questa edizione della Dakar. Il lungo arresto cardiorespiratorio avvenuto in seguito alla caduta ha provocato danni neurologici irreversibili, che hanno portato alla scomparsa del 34enne di Tarragona.

Carles Falcon, il triste comunicato

Venerdì scorso lo spagnolo era stato trasferito in aereo dall’ospedale di Riyadh, dov’era ricoverato fin dai soccorsi post incidente, fino in Spagna. Le condizioni erano sempre critiche, il personale medico continuava a monitorare la situazione per valutare i passi successivi. Di oggi però il tragico epilogo, come ha comunicato il TwinTrial Racing Team. “Questo lunedì 15 gennaio Carles Falcon ci ha lasciati. Lo staff medico ha confermato che i danni neurologici causati dall’arresto cardiorespiratorio al momento dell’incidente sono irreversibili.”

“Carles era una persona sorridente, sempre attiva, che viveva con passione tutto quello che faceva, soprattutto le moto. Ci ha lasciato mentre stava vivendo un sogno, correre nella Dakar, divertendosi in moto. Noi dobbiamo ricordarlo per il suo sorriso e per la gioia che instillava negli altri. Era un ingegnere informatico di formazione, istruttore di moto e guida dei viaggi in moto per passione. Sono tanti quelli che hanno imparato al suo fianco. Insegnava con pazienza, energia e felicità, facendo sì che tutti si divertissero in moto. Questo è ciò che Carles Falcon ci ha lasciato e che terremo sempre con noi, con tutti quelli che gli sono stati vicini, la famiglia, gli amici e i tifosi.”

“Dalla famiglia e dalla squadra la richiesta che venga rispettata la privacy per tutti i gesti di saluto che verranno fatti nei prossimi giorni. Grazie per la comprensione.”