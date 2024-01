Dakar: grave incidente per Carles Falcon, la situazione attuale

“Questa gara ci affascina dannatamente tutti, ma oggi mi sono ricordato che portarle rispetto è un mio dovere.” Usiamo queste parole di Tiziano Internò, “Rally POV”, per ricordare i rischi di una gara bella ed affascinante ma allo stesso tempo terribile. Come ha dimostrato il grave incidente occorso a Carles Falcon, pilota spagnolo del TwinTrial Racing Team. Era la sua seconda partecipazione alla Dakar dopo il debutto nell’edizione 2022, sempre nella classe Malle Moto (senza assistenza tecnica).

Stando a quanto comunicato dall’organizzatore della corsa, il pilota 45enne è caduto al km 448 della speciale, quindi ad appena 15 km dal traguardo della seconda tappa. Non è chiara la dinamica, ma si sa che Falcon ha preso un violento colpo in testa. L’allarme è stato dato da un pilota che seguiva, è servito un lungo massaggio cardiaco per rianimarlo (non aveva polso) per poi trasferirlo in ospedale. Le condizioni sono apparse subito molto gravi, solo nei prossimi giorni si avrà un quadro clinico più chiaro.

Carles Falcon, il comunicato del team

“Il pilota Carles Falcon, alla sua seconda Dakar, è stato protagonista di un grave incidente alla fine della seconda tappa.” Comincia così la nota del TwinTrail Racing Team, che ha informato sulla situazione del suo pilota. “È stato evacuato nella speciale in elicottero. Inizialmente Carles era incosciente e senza polso, ma i medici l’hanno rianimato. È stato poi ricoverato presso l’ospedale di Al Duwadimi, dove sono stati svolti maggiori controlli.” In seguito ecco il verdetto degli esami. “Confermata la frattura della vertebra C2, che dev’essere operata d’urgenza.”

In seguito Carles Falcon è stato trasportato all’ospedale di Riyadh. “Nei prossimi giorni verrà mantenuto sedato per controllare l’evoluzione dell’edema che ha subito alla testa.” Il compagno di squadra Isaac Feliu, tornato in azione quest’anno dopo un grave incidente occorsogli durante la nona tappa del Rally Raid 2022, ha deciso di ritirarsi, di chiudere qui la sua Dakar 2024. “Si è unito alla squadra per poter rimanere al suo fianco. Quando avremo ulteriori notizie le renderemo note.”

Foto: TwinTrial Racing Team