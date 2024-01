Peter Hickman da record anche nel British Superbike

Il 2023 di Peter Hickman? Un anno da incorniciare, non soltanto per quanto concerne le corse su strada. Anche nel British Superbike il portacolori FHO Racing BMW Motorrad ha stabilito un record speciale, l’ennesimo di una carriera che lo vede, stagione dopo stagione, riscrivere traguardi prestigiosi nel motociclismo a livello nazionale ed internazionale.

IL RECORD AL TT

Chiaramente il 2023 resterà nella storia per quanto compiuto da ‘Hicky‘ al Tourist Trophy dell’Isola di Man. Quattro successi in tutto tra la doppietta nella classe Superstock, l’affermazione in Gara 2 della Supertwin e la terza personale affermazione al Senior TT, senza farsi mancare il nuovo record sul giro dello Snaefell Mountain Course. Con la BMW M 1000 RR preparata secondo le specifiche Superstock è stato in grado, con il riferimento cronometrico di 16’36″114, di viaggiare a 136,358 miglia orarie (219,44 km/h) di media. Primo ed unico nella storia a superare le 136 miglia orarie di media sul giro, meglio del suo stesso primato di 135,452 mph (217,98 km/h) da lui stesso siglato nel 2018.

SUCCESSO ANCHE A MACAU

Per non farsi mancare nulla, lo scorso mese di novembre, sempre con FHO Racing BMW Motorrad, ha messo a segno la quarta vittoria in carriera al Gran Premio motociclistico di Macau. Il terzo centro al Circuito da Guia dopo le precedenti affermazioni del 2015, 2016 e 2018, tornando nel migliore dei modi a Macau dopo due cancellazioni consecutive (2020 e 2021) e l’assenza sostanzialmente forzata del 2022.

RECORDMAN DI PRESENZE NEL BRITISH SUPERBIKE

Come detto, il 2023 ha riservato a Peter Hickman un altro record. Nel corso del penultimo round disputatosi a Donington Park, l’originario di Burton upon Trent è diventato il pilota con il maggior numero di gare disputate nel British Superbike, battendo il precedente primato di Michael Rutter. Complessivamente sono 438 le manche a cui ha preso parte in carriera nel BSB dal 2006 a questa parte, annoverando 7 vittorie e 25 podi complessivi.

IL CLUB DEI 400 DEL BRITISH SUPERBIKE

Certamente un dato favorito dal fatto che, dal 2020 a questa parte, nel BSB si disputano tre gare a weekend, ma rappresenta in ogni caso un record di longevità per un motociclista ormai presenza fissa nella serie da più di tre lustri a questa parte. Al club dei piloti con 400 gare disputate nella Superbike d’oltremanica presto si unirà anche il Campione in carica Tommy Bridewell (387 presenze), mentre per Josh Brookes (363) questo traguardo verrà raggiunto non prima del 2025.