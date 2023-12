Motoestate 2024, aperte le iscrizioni: tutti i pacchetti e i costi

La prossima stagione dei Trofei Motoestate prenderà il via il prossimo aprile da Varano (il calendario), non mancheranno svariate novità, alcune già ufficializzate ed altre che verranno confermate in seguito. Prima di allora però i ragazzi interessati dovranno procedere alle iscrizioni per le categorie interessate. I procedimenti per iscriversi alla prossima stagione del Motoestate sono già avviati, diversi i pacchetti disponibili e quindi i costi: di seguito i dettagli.

Pacchetto base

La quota di iscrizione al campionato Motoestate 2024 è quantificata in 500,00 euro se completata entro il 28 febbraio 2024. Dopo tale data, la quota salirà a 600,00 euro. L’iscrizione al campionato permette di ricevere un ricco welcome kit (da ritirare entro e non oltre il primo round della prossima stagione), l’assegnazione di un numero definitivo e il punteggio per le classifiche di competenza.

Pacchetto Trophy

Il “Pacchetto Trophy” è attivo fino al 28 febbraio 2024 e include l’iscrizione al campionato Motoestate, a tutte le gare del 2024 e comprende due turni di prove libere del sabato mattina per tutti e cinque i round in programma. Il prezzo in promo di 2500,00 euro.

Pacchetto Communication

Il “Pacchetto Communication” è attivo fino al 28 febbraio 2024 e include l’iscrizione al campionato Motoestate, a tutte le gare del 2024 e i servizi comunicazione foto e video per tutti i round in programma. Il prezzo in promo è di 2700,00 euro.

Pacchetto All Trophy

Il “Pacchetto All Trophy” è attivo fino al 31 gennaio 2024 e include l’iscrizione al campionato Motoestate, a tutte le gare del 2024, due turni di prove libere del sabato mattina per tutti e cinque i round e cinque treni di gomme Pirelli. I prezzi e i modelli di pneumatici sono indicati nella tabella qui sotto.

Pagamenti

Anche per quest’anno sarà possibile completare la propria iscrizione ai Trofei MES 2024 in diversi modi: pagando tramite bonifico bancario, oppure online sul sito partner proveliberemoto.it attraverso carta di credito o tramite il sistema di pagamenti dilazionati Klarna attivo sulla piattaforma. Tutte le info nella sezione ISCRIZIONI del sito ufficiale del Motoestate.