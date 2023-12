Il passaggio in MotoGP rappresenta un grande cambiamento per Pedro Acosta. Uno di questi sarà l’addio al marchio di caschi MT Helmets, con cui Acosta ha vissuto il periodo CEV, parte anche della squadra, fino all’approdo nel Mondiale ed alle due corone iridate tra Moto3 e Moto2. Il futuro rookie GASGAS Tech3 cambierà, ma sui suoi canali social ha voluto scrivere un lungo ed affettuoso messaggio di addio per il marchio.

Acosta-MT Helmets, il saluto

“Oggi dico addio al marchio che ha salvato la mia carriera sportiva. Mi dispiace molto andarmene proprio nel momento del salto in MotoGP, ma sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo e che un giorno tornerò a casa. È solo questione di tempo” scrive Pedro Acosta. “Hanno creduto in me nel FIM CEV e si sono fatti carico di tutto il necessario, senza condizioni. Hanno dato tutto per me per far sì che arrivassi nel Mondiale ed oggi è un casco che ha vinto due mondiali e conquistato tantissimi successi.”

“La festa d’addio è stata davvero speciale. Per me è stato sempre emozionante andare nella sede centrale di MT, stavolta però lo è stato ancora di più. Ci sono tantissime persone, la maggior parte delle quali mi conosce da quando ho 15 anni” sottolinea Acosta. “In un modo o nell’altro tutti hanno dato il loro contributo per far sì che avessi quel casco nel Mondiale, raggiungendo assieme tutti i successi che abbiamo ottenuto. Per me è stato motivo di orgoglio vivere cinque anni con MT Helmets. Grazie di tutto.”

Foto: Social-Pedro Acosta