Terzo in campionato, vincitore del Trofeo Regioni, ma con l’occhio al 2024. Iacopo Arduini ha sempre un obiettivo in mente, ovvero il titolo italiano Supermoto, e quest’anno ci riproverà sempre in sella ad una Honda. Cambiano però i colori della squadra, visto che passerà in FRT Racing: parliamo di un ritorno, visto che Arduini ha già corso con la struttura romagnola (le foto infatti si riferiscono a quel biennio), ma l’anno prossimo si scriverà un nuovo capitolo di questo binomio.

Iacopo Arduini, raccontaci di questo accordo.

Finita la stagione non avevo ancora preso accordi con nessuno, mi sono preso un po’ di tempo per rilassarmi, per dedicarmi al lavoro ed alla mia vita privata. Hanno però iniziato a chiedermi cosa facevo l’anno prossimo, finché all’EICMA ho avuto modo di parlare con più persone, tra cui FRT Racing. Due chiacchiere che nei giorni successivi si sono trasformate in accordi più sostanziosi, anche se comunque stavo vedendo pure con Gazza Racing cosa si poteva fare per l’anno successivo.

Come sei arrivato a questa decisione?

È stato difficile. Correvo da tre anni con Gazza Racing e mi trovavo bene, mi ero creato la mia comfort zone e mi ero affezionato a molte persone. Dall’altra parte però c’era FRT Racing che mi ha fatto una bella proposta. Oltre al fatto che li conoscevo già perché ci avevo corso insieme nel 2019 e nel 2020. Io però sono uno che cerca sempre nuovi stimoli, quindi sono fatto anche un po’ ingolosire dal fatto di cambiare aria, di provare una nuova sfida con persone comunque molto preparate e con un bagaglio d’esperienza importante. Quindi mi sono detto, perché no? Ne abbiamo parlato per circa tre settimane per sistemare i dettagli, ma anche perché non è stata una decisione facile. Era quasi da lanciare una monetina! Alla fine ad inizio dicembre ho firmato.

Iacopo Arduini, la moto però non cambia.

Rimango sempre con Honda, per me il top. Al momento non mi interessa cambiare marchio, con loro mi trovo benissimo. In FRT poi si sono mostrati molto interessati a me e mi hanno già caricato!

Primo tassello sistemato, hai già altri programmi o si vedrà nel 2024?

La mia priorità è il campionato italiano e lo voglio fare bene. Adesso è anche uscito il calendario dell’europeo, ma c’è soltanto una tappa a Busca, una gara secca. Chissà, se riusciamo a metterci d’accordo certo mi farebbe piacere disputare anche l’europeo. Sicuramente poi ci saranno altre gare che prenderò come allenamento in altri campionati più piccoli, come il regionale, in preparazione per l’italiano.

Quali sono gli obiettivi per il 2024? Anche se forse sarà solo uno…

È un po’ che ci vado dietro, cerco tutti gli anni di portare a casa l’Italiano. Ogni anno però ce n’è una, a volte è sfortuna, altre un errore… All’inizio dell’anno però si parte sempre con la stessa idea, quella di vincere. Voglio fare quello e lo voglio fare bene. Speriamo che sia l’anno buono!

Iacopo Arduini, come sta andando la “pausa” invernale?

Ho già ricominciato con il preparatore atletico, con la palestra, la piscina, però me la sto prendendo con più calma. Adesso mi ha preso anche una nuova passione, quella dello snowboard, un altro bell’allenamento. Poi ci sono le feste, ne approfitto per riposarmi, per stare in famiglia e con gli amici: staccare un po’ la spina, ci vuole anche quello. Anche perché poi gennaio sarà tosto a livello di allenamenti: la prima gara sembra lontana, ma poi arriva in un attimo e dobbiamo farci trovare pronti.