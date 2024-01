Erik Michielon terza punta SM Pos Corse nel CIV Moto3 2024

Non una, non due, bensì tre moto. Detto dell’ingaggio di Valentino Sponga e della riconferma di Emanuele Andrenacci, il team We Race SM Pos Corse triplica l’impegno per la stagione 2024 del CIV Moto3. In data odierna la formazione diretta da Giuseppe Oliveri ha formalizzato il rinnovo del contratto di Erik Michielon. Al secondo anno (e mezzo) di fila con questi colori, il motociclista di Fiesso d’Artico, con un passato nel rugby giovanile, è pronto a lottare ai vertici della categoria.

Terzo pilota SM Pos Corse nel CIV Moto3

Passato in un sol colpo dalla PreMoto3 alla Moto3 del Campionato Italiano Velocità, entrò a far parte di SM Pos Corse sul finire del 2022. Da allora Erik Michielon ha progressivamente migliorato ritmo-gara e risultati, conquistando nella scorsa stagione i suoi primi due podi in sella alla BeOn 450cc oltre a vari piazzamenti in top-6. Risultati che hanno convinto la squadra lombardo-veneta a rinnovargli la fiducia per il 2024 con il chiaro intento di inseguire la prima vittoria e, perché no, giocarsi anche qualcosa di più importante.

Ex promessa del rugby

Una crescita esponenziale considerando che ha mosso i primi passi sulle due ruote appena cinque anni or sono. Esatto, proprio così. All’età di undici anni Michielon prese la decisione di mollare il settore giovanile della società rugbistica Petrarca per ricalcare le orme del padre: diventare un pilota di motociclismo. Campione italiano Ohvale GP-0 110 al primo colpo, l’anno seguente partecipò nel CIV Junior all’Aprilia Sport Production attirando su di sé l’attenzione di un “certo” Davide Giugliano, il quale lo avrebbe fatto poi debuttare nel CIV PreMoto3 pochi mesi più tardi con il suo team D34G Racing.

Le parole di Erik Michielon

“Sono davvero felice di poter correre anche quest’anno con il team We Race SM Pos Corse nel CIV Moto3. Insieme a loro sono cresciuto molto durante la passata stagione – ha commentato Erik Michielon – l’obiettivo è quello di puntare alle posizioni da podio in ogni round, aggiungendo alla velocità quel pizzico di costanza che mi è mancata nel 2023. Per questo ho intensificato sia gli allenamenti atletici che quelli con la moto da cross, senza però tralasciare gli impegni scolastici. A tal proposito, ci tengo a ringraziare i miei professori per il sostegno”.