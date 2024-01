MotoGP, Quartararo-Yamaha: “Ecco cosa deciderà il mio futuro”

Fabio Quartararo ha fatto delle richieste precise alla Yamaha e si aspetta una M1 competitiva nel 2024. Non è più disposto ad accettare di lottare per posizioni che non lo soddisfano, vuole essere costantemente davanti. Se non dovesse vedere i progressi sperati, prenderà in considerazione altre offerte per il 2025. Più volte ha dichiarato di essere pronto a cambiare nel caso in cui la moto 2024 non dovesse essere all’altezza delle sue aspettative.

MotoGP, le concessioni per Yamaha

La casa di Iwata può usufruire delle nuove concessioni, ciò significa che il processo per ridurre il gap da Ducati può essere accelerato. Si tratta di sfruttare al meglio i vantaggi ottenuti. Essendo in fascia D, disporrà di test “liberi” (260 gomme totali da gestire) e potrà schierare anche i piloti titolari. Molto utile anche avere avere lo sviluppo libero del motore, usufruendo di 9-10 propulsori da utilizzare durante l’anno. Senza dimenticare, che sono 2 gli aggiornamenti aerodinamici consentiti. E le wild card saranno 6.

Yamaha, così come Honda, ha un bel pacchetto di aiuti da sfruttare per cercare di tornare al top in MotoGP. Le due case giapponesi hanno ottenuto più di quanto ci si immaginasse quando Dorna aveva iniziato a parlare di una modifica al regolamento delle concessioni.

Quartararo e il rinnovo

Quartararo vede una Yamaha desiderosa di apportare cambiamenti e di avere una svolta netta in MotoGP: “La mentalità sta iniziando ad essere più simile a quella europea – ha detto a The-Race.com – e ora sono molto più aperti. Fino a marzo ci sarà un cambiamento enorme. Le concessioni possono fare una grande differenza. Dobbiamo essere rapidi, non come prima, quando facevamo le cose con mesi di ritardo“.

Normale parlare anche del suo contratto, visto che è in scadenza a fine anno e il rinnovo è incerto: “Non so quando il mio futuro verrà deciso, ma Yamaha sta facendo qualcosa che non avevo mai visto prima. Hanno fatto molti sforzi per cercare di migliorare la moto. Ovviamente, voglio anche risultati. Hanno assunto tante persone, ma voglio vedere qualche miglioramento e questo deciderà il mio futuro. Penso che nel periodo aprile, maggio, giugno, luglio sarà quello in cui dire destra o sinistra“.

Le ambizioni di Quartararo

Il pilota francese appare abbastanza fiducioso, perché vede un’aria diversa nell’ambiente Yamaha. Però sarà la pista a stabilire se il lavoro svolto sarà stato sufficiente per fare un upgrade rispetto al 2023. Nel primo test in Malesia ci sarà la prima occasione per valutare se la nuova M1 è nata sotto una buona stella.

Quartararo si prenderà del tempo per analizzare la situazione e poi prendere una decisione. Il suo obiettivo in MotoGP è chiaro: “Voglio essere campione del mondo – ha ribadito – perché sono un vincente. Realisticamente, lottare per i primi tre-quattro posti nella prossima stagione sarà qualcosa di enorme. Speriamo di potercela fare“. Lui sa cosa vuole e spera che Yamaha lo convinca a continuare a sposare il progetto anche in futuro. Desidera vedere dei passi avanti significativi, questo farà la differenza nella sua scelta finale.

Foto: Instagram