Supersport, Fabio Uccelli (MotoZoo) “Il segreto? Comportarsi bene”

Fino al 2015 MotoZoo era un negozio di abbigliamento moto ed una piccola officina. Nel 2024 sarà uno dei team di riferimento del Mondiale Supersport con Federico Caricasulo su MV Agusta. Dietro ai successi della squadra di Merate, lo straordinario lavoro svolto da Fabio Uccelli, un meccanico che da ragazzino si era fatto le ossa da Peppo Russo ed a 17 anni si era trasferito in Belgio per fare l’aiuto-meccanico al team Alstare. Nel 2023 MotoZoo ME Air Racing ha dominato il World Challenge con Tom Booth-Amos su Kawasaki e l’anno prossimo punta ad un ulteriore salto di qualità.

“È stato un anno quasi perfetto – commenta Fabio Uccelli a Corsedimoto – assolutamente positivo. Abbiamo vinto l’Europeo e siamo stati spesso la miglior Kawasaki. Onestamente quando ho iniziato a fare il team manager non mi sarei mai aspettato una tale crescita: ero un meccanico. Poi passo dopo passo siamo cresciuti. Il fatto che fossi anche il capo-tecnico, che lavorassi in prima persona sulle moto ha aiutato tanto”.

È stato questo il segreto della crescita di MotoZoo?

“Sicuramente è stato determinante. Io credo che i fattori siano due: lavorare al meglio e comportarsi bene. Ecco, noi abbiamo sempre puntato su impegno, passione e correttezza. Questo credo sia molto importante in un ambiente quale il paddock”.

Quali sono le novità in casa MotoZoo per il 2024?

“Avremo un nuovo capo-tecnico: Mathia Beatrizzotti. Io non riuscirei più ad occuparmi sia della gestione del team che della parte tecnica. Tra l’altro, oltre al Mondiale Supersport, saremo impegnati anche in altre competizioni quali in Manx TT e probabilmente l’Europeo della salita”

L’anno prossimo punterete al titolo mondiale Supersport?

“Chiaramente con MV Agusta e Federico Caricasulo l’ambizione è quella. Si punta a lottare per la vittoria del campionato ma il livello è altissimo. I favoriti saranno certamente Manzi, Huertas, Montella che è piena crescita e secondo me bisognerà tenere d’occhio Corsi e Baldassarri che con le Ducati potranno fare una bella stagione”.

Ci saranno alcune novità a livello regolamentare: un vantaggio o uno svantaggio per MotoZoo?

“Questi cambiamenti mi spaventano un po’. Se saremo in tre o quattro MV Agusta ad andare forte i con i livellamenti ci potrebbe essere qualche problema per noi”.