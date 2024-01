Supersport, MRT blinda il “portabandiera veterano” Matteo Bonetti nel CIV 300

Matteo Bonetti non si muove: MRT Corse ha blindato il suo “portabandiera veterano” anche per la stagione 2024. Un solido binomio che prosegue per la quarta annata consecutiva, la terza nella classe 300 tricolore. Avanti insieme con obiettivi ben chiari in testa, assieme alla determinazione a dimostrare l’alto potenziale negli impegnativi appuntamenti in programma in Dunlop CIV SS 300. Un’altra conferma in una stagione davvero ricca di impegni per MRT, che spazia tra CIV Femminile e WEC con Arianna Barale a Motoestate e Dunlop Cup con Christian Antonini. Oppure il “ritorno alle origini” di Mattia Paolucci che sarà protagonista con MRT in Dunlop Cup 600, solo per citare gli annunci più recenti.

Matteo Bonetti-MRT insieme per emergere

“Le sensazioni rimangono positive. Spero di rientrare nella top 10 concluso il campionato, cerchiamo di migliorare rispetto la scorsa stagione e arrivare il più davanti possibile” ha dichiarato Matteo Bonetti a commento del rinnovo. “Matteino (così viene chiamato in squadra) pur essendo uno dei piloti più giovani, è il nostro portabandiera veterano” ha sottolineato il team manager Alessandro Antonini. “È un ragazzo stupendo, dal carattere forte e con un entourage al top.”

“Non si è lasciato scoraggiare da alcuni infortuni nelle passate stagioni che lo hanno bloccato e ne hanno interrotto l’evoluzione” ha ammesso Antonini. “Ma in diverse occasioni abbiamo sfiorato il podio in alcune gare ufficiali CIV SS300, l’obiettivo di quest’anno sarà di raggiungerlo e, perché no, agguantarlo. Sappiamo che il potenziale c’è tutto, Matteo Bonetti è una delle nostre punte di diamante e la squadra sarà a disposizione per riuscire a raggiungere i risultati che merita”.