Arianna Barale riparte da MRT Corse per WEC e CIV Femminile

Dai brevi trascorsi nel CIV PreMoto3 prima di un bruttissimo infortunio rimediato nel luglio 2020 al Mugello, Arianna Barale nelle ultime stagioni sta progressivamente ritrovando ritmo-gara e risultati. Prestazioni in crescendo nel biennio 2021-22 nell’ex Women’s European Cup, mentre lo scorso anno ha concluso al terzo posto la prima edizione del CIV Femminile assaporando la gioia del podio in quel di Modena. Con questi buoni presupposti si affaccerà al 2024 che presenterà all’originaria di Cuneo una doppia sfida sotto le insegne di una nuova formazione.

Arianna Barale firma con MRT Corse

Arianna Barale continuerà a guidare una Kawasaki Ninja 400 dopo la positiva parentesi con il team Box Pedercini Corse, affidandosi tuttavia al team MRT Corse. Con largo anticipo aveva trovato l’intesa con la struttura di Alessandro Antonini, tanto da poter difendere questi colori già lo scorso mese di ottobre in occasione del Trofeo del Mediterraneo a Binetto. Una prima presa di contatto è bastata a convincere la classe 2007 del potenziale per sognare un 2024 da protagonista.

Doppio impegno

Obiettivo che spera di conseguire sia in ambito nazionale che continentale. Con MRT Corse prenderà parte infatti a Women’s European Championship più CIV Femminile con il chiaro intento di lottare stabilmente per la top-3 e inseguire, perché no, la prima vittoria della carriera: “Mi impegnerò al massimo per fare il meglio possibile. Sia per la squadra sia per tutte le persone che mi sostengono – ha raccontato Arianna – punto al podio e non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Il ritorno dall’incidente

Aspettando il primo test del nuovo anno, Arianna probabilmente la sua partita l’ha già vinta da tempo. Durante il primo round (post lockdown) del CIV PreMoto3 2020 al Mugello, la giovane piemontese (allora appena tredicenne) incappò in una violenta scivolata alla curva del Correntaio fratturandosi il bacino. Malgrado la lunga convalescenza, qualche mese più tardi si accordò con il pluridecorato team Trasimeno per tornare alle competizioni a partire dall’anno seguente. Quando si dice che il dolore rende più forti, la perfetta personificazione della “passionaccia” motociclistica!