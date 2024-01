Nel test a Jerez è stato il pilota BMW che ha registrato il giro più veloce, però Scott Redding sa benissimo che per disputare un 2024 ha ancora tanto lavoro da fare. Nella prima giornata a Portimao la sua è stata l’ultima delle M 1000 RR, eccezion fatta per quelle del test team. Toprak Razgatlioglu, che ha chiuso appena alle spalle del leader Nicolò Bulega, ha mostrato un passo davvero interessante e che sicuramente il rider inglese avrà studiato a fine giornata.

Superbike, Redding studia Razgatlioglu

Redding è al terzo anno con BMW, però sembra che Razgatlioglu dopo pochi test sia già il più competitivo di tutti. Scott ha ammesso che intende osservarlo per cercare di migliorare, la presenza del turco è uno stimolo per lui: “È bello averlo in BMW – ha detto a Speedweek – perché alza il livello. Ero il più forte in frenata con la BMW ed ero contento quando lui è venuto da noi, volevo vedere come se la sarebbe cavata. L’ho visto e ho capito che non ero l’ultimo a frenare, che si poteva fare di più. Questo mi ha dato fiducia e ci sto lavorando. È un lavoro duro, servono delle palle dannatamente grandi per frenare così tardi“.

Scott sa che in frenata può imparare tanto da uno come Toprak, indubbiamente il migliore della griglia Superbike in quell’aspetto. Vuole trarre il massimo beneficio dal potersi confrontare con la stessa moto con un campione come l’ex Yamaha: “È veloce, è forte. Ho sempre detto che probabilmente lui è il più talentuoso del paddock, non lo negherò mai. Mi ha comunque sorpreso che sia salito sulla moto e sia stato subito davanti. Ma mentalmente lo metto da parte e faccio il mio lavoro. Devo costruirmi una base per andare avanti“.

Toprak, stimolo e non solo

Il pilota britannico è passato dal team ufficiale a quello Bonovo Action, dove ha comunque un trattamento tecnico top e dove le pressioni sono un po’ inferiori. Ha trovato un clima più familiare nel box ed è una situazione che può dargli dei vantaggi sotto alcuni punti di vista. Ma è inevitabile che la presenza di Razgatlioglu sulla moto tedesca possa essere, oltre a uno stimolo, anche un fattore destabilizzante.

Essere battuti in modo netto dal nuovo arrivato, per quanto un campionissimo, potrebbe avere dei contraccolpi su di lui e sugli altri rider BMW. Poco tempo fa Redding aveva dichiarato di non sentirsi inferiore a Toprak, pertanto a maggior ragione deve cercare di essere a un livello simile al suo nel 2024. Nella passata stagione è arrivato dietro a Garrett Gerloff, oggi suo compagno e che era al primo anno con la M 1000 RR. Deve alzare il livello.

Foto: BMW