Superbike, Razgatlioglu impressionato dalla BMW: “Giorno fantastico”

Toprak Razgatlioglu ha terminato il primo giorno di test a Portimao con il secondo tempo, incassando solo 94 millesimi di ritardo dal leader Nicolò Bulega. Un totale di 74 giri per prendere ancora più confidenza con la sua BMW M 1000 RR, moto con la quale sembra trovarsi sempre meglio.

Superbike, test Portimao: il bilancio di Razgatlioglu

C’è soddisfazione per il lavoro svolto oggi: “Ho guidato in 1’40” con la gomma posteriore SC0 – ha spiegato il turco a Speedweek – ed è il giro più veloce che ho fatto qui con questa gomma. Con la Yamaha l’anno scorso avevo fatto al massimo 1’40″3, ora sto sfiorando l’1’39”. Ma la cosa più importante è che nella simulazione di gara ho girato in 1’40” basso per tutti i giri. Anche con la posteriore vecchia di 25 giri ero in 1’40″5, mi piace. Per la maggior parte degli altri 1’40″9 era il limite con la SC0, perlopiù hanno girato in 1’41” basso. Sembra che con gomma da gara siamo quasi un secondo più veloci. Siamo pronti per le prime gare“.

Razgatlioglu davvero felice delle sensazioni provate alla guida e dei tempi, anche se non vuole montarsi troppo la testa e domani lavorerà sodo per fare altri miglioramenti: “Dobbiamo provare ancora delle cose. La moto è nuova per me, non la conosco al 100%. Ci serve un po’ più di grip al posteriore. Se lo troviamo, allora potremo lottare per il titolo“.

C’è uno step da fare, però c’è grande fiducia nel box del team ROKiT BMW Motorrad. L’ex rider Yamaha si è focalizzato sul ritmo e ha avuto delle ottime risposte dalla sua M 1000 RR: “Molti dicono che è una pessima moto – ha affermato al sito ufficiale WorldSBK – ma, anche se non è al 100%, stiamo migliorando e non siamo lontani. Se non avessimo potenziale, non avremmo fatto questi tempi. Oggi è stato un giorno fantastico“. Vedremo come andrà il day 2, ma oggi Toprak è felice.

Foto: WorldSBK