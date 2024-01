Bulega vola a Portimão: “E pensare che all’inizio ero spaventato…”

Nicolò Bulega ci sta prendendo decisamente gusto. Dopo aver monopolizzato la scena nelle due giorni di Jerez de la Frontera, il Campione del Mondo Supersport 2023 ha chiuso davanti a tutti anche il day 1 del Mondiale Superbike all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. Certo, i test pre-season contano (storicamente e per tradizione) fino ad un certo punto, si sa. Eppure, continuare a vedere il debuttante del team Aruba.it Racing Ducati attestarsi su questi livelli di competitività desta stupore. Alla faccia del rookie!

Nicolò Bulega in testa nel day 1 di Portimão

Nel medesimo palcoscenico dove lo scorso mese di ottobre allungava le mani sul primo titolo iridato della carriera, Nicolò Bulega ha fermato le lancette sul 1’39”913 lasciandosi alle spalle di 94 millesimi Toprak Razgatlioglu su BMW: “All’inizio della giornata ero un po’ spaventato. Non è stato semplice essere veloce con una Superbike su questo tracciato, uno dei più complicati del calendario – ha ammesso l’ex Motomondiale – mi sono dovuto adattare a nuove linee e nuovi riferimenti, ben diversi rispetto a quando correvo in Supersport. Nel complesso comunque sono soddisfatto, anche il mio passo è stato buono”.

L’affiatamento con la Ducati V4

Sommando le due sessioni di Jerez, con oggi fanno tre su tre per Nicolò Bulega. Un inizio di avventura sulle 1000cc oltre ogni aspettativa: “Penso che siamo in una situazione migliore rispetto alla scorsa settimana. A Jerez ero stato veloce con la gomma da qualifica. Quest’oggi invece mi sono focalizzato di più sulla gomma da gara e il mio ritmo è stato migliore – ha proseguito – non ho nulla di nuovo di provare, sto cercando semplicemente di adattarmi alla V4 R. Con la squadra stiamo facendo un ottimo lavoro, dobbiamo proseguire su questa strada”.