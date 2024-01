Chi se lo sarebbe aspettato un debutto Superbike così fantasmagorico? Nicolò Bulega non ha ancora disputato neanche una gara in top class, ma chiude al comando anche il primo giorno dei test a Portimao. Sommando le due sessioni di Jerez, settimana scorsa, fanno tre su tre. Okay, il Mondiale d’inverno conta solo per suggestionare e far discutere noi appassionati. Inoltre che il figlio d’arte sia efficacissimo con gomma nuova e/o copertura da qualifica è ormai certezza assoluta. Ma lo stupore resta. Non bluffavao i tecnici di Ducati Corse che la scorsa estate ci avevano riferito di tempi superlativi realizzati da Bulega al primo approccio con Panigale V4 R. La curiosità di vederlo finalmente all’opera, quando conterà davvero, cresce a dismisura.

I riferimenti di Portimao

A Portimao il primato in gara è 1’39″826, realizzato lo scorso ottobre da Toprak Razgatlioglu durante la sfida a viso aperto contro Bautista. Ricordate che beffa? Il turco e la Yamaha fecero faville per tutta la distanza, salvo vedersi beffare in piena velocità sul dritto finale. Il record assoluto, in Superpole, resiste dal 2022 per mano di Jonathan Rea (allora in Kawasaki) in 1’39″610. Nicolò ha ottenuto la miglior prestazione, 1’39″932, a metà giornata, incalzato da Toprak Razgatlioglu con la BMW in 1’40″007. Almeno sul giro secco il turco ha già trovato il bandolo della matassa, adesso bisognerà osservare qual è il potenziale sulla lunga distanza. Ricordiamo che qui il binomio ha già fatto due giornate di test a dicembre, pur avversate dal maltempo e da qualche problema tecnico.

Jonathan Rea terzo incomodo

Proprio allo scadere della sessione Jonathan Rea ha rotto gli indugi, arriando fino a 1’40″061. Ma come ogni volta nei test i valori che vedete nella classifica qui sotto vanno presi con le molle. Dipendono da scelta di gomma, programma della squadra, strategia del pilota. Solo a fine del lavoro previsto in Portogallo, osservando i cronologici, sarà possibile avere idee più chiare. Da rilevare che Rea è riuscito a sopravanzare solo all’ultimo gli ottimi compagni di marca Remy Gardner (Yamaha GRT) e Andrea Locatelli, con la seconda R1 ufficiale.

I tempi del primo giorno

1.Bulega (Ducati) 1’39″932; 2. Razgatlioglu (BMW) 1’40″007; 3. Rea (Yamaha) 1’40″061; 4. Gardern (Yamaha) 1’40″268; 5. Locatelli (Yamaha) 1’40″270; 6. Lowes Sam (Ducati) 1’40″463; 7. van der Mark (BMW) 1’40″636; 8. Bautista (Ducati) 1’40″673; 9. Vierge (Honda) 1’40″729; 10. Lowes Alex (Kawasaki) 1’40″779.