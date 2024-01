Superbike, Redding sicuro: “Toprak non è migliore di me”

A Berlino non c’è stata solo la presentazione del team ufficiale BMW, ma anche quella della squadra “satellite” Bonovo Action. La grande novità è l’arrivo di Scott Redding, che è stato riposizionato nella formazione di Jurgen Röder dopo che la casa tedesca ha deciso di ingaggiare Toprak Razgatlioglu. Affiancherà Garrett Gerloff, componendo una coppia sicuramente molto interessante. Se la M 1000 RR migliorerà sensibilmente, entrambi potranno disputare una grande stagione.

Superbike, Redding non si sente inferiore a Razgatlioglu

Il pilota britannico è pronto a confrontarsi con Razgatlioglu: “Non ho ancora guidato con lui – ha dichiarato a Speedweek – e non ho ancora visto i suoi dati. Prime deve capire a che punto è. Abbiamo parlato e anche lui, come me, vede un potenziale di miglioramento. È positivo che stia adottando il mio stesso approccio allo sviluppo. BMW negli ultimi sei mesi ha fatto dei passi avanti che faranno la differenza quest’anno. Ora ascoltano di più e hanno scommesso tutto su Toprak“.

L’arrivo del turco può essere positivo per spingere BMW a lavorare ancora più intensamente nella crescita della M 1000 RR. In ogni caso, Redding non si sente inferiore al nuovo arrivato: “Per me è chiaro: se può farlo lui, posso farlo anche io. Non credo sia un pilota migliore di me. Non fraintendetemi, è estremamente bravo e ha molto talento. Per me c’è sempre stato un punto interrogativo dietro alcune cose. Sarà interessante vedere il suo approccio. Quando sono arrivato in BMW ero il bambino d’oro, ma non ho mai avuto il pacchetto per vincere. Ora il pacchetto complessivo è migliore. Ho fatto un passo di lato e volo sotto il radar, mi sta bene“.

L’ex pilota Ducati ha fiducia in se stesso e il passaggio al team Bonovo Action può togliergli un po’ di quella pressione che aveva nel team ufficiale BMW. Ha grande rispetto per il compagno di marca, ma al tempo stesso pensa di potersela giocare con lui a parità di condizioni. La casa di Monaco di Baviera fornisce un trattamento praticamente factory alla squadra di Röder e pertanto Redding godrà di un pacchetto simile a quello di Razgatlioglu. Sarà interessante

