Superbike, nel 2024 un nuovo Redding: il team Bonovo ci crede

Mondiale SBK

Nel 2024 guiderà ancora la BMW, ma Scott Redding lo farà con il team Bonovo Action. Nel recente test Superbike a Jerez ha fatto il suo debutto con la squadra di Jurgen Röder, affiancando Garrett Gerloff e portando avanti il lavoro di sviluppo di una M 1000 RR che non è ancora al livello delle prime della classe. Nei piani della casa tedesca l’arrivo di Toprak Razgatlioglu nel team ufficiale dovrebbe dare un grande impulso al progetto, che comunque subirà anche altri cambiamenti con un obiettivo chiaro per il futuro: vincere.

Superbike, Redding a suo agio con Bonovo Action

Redding si è trovato subito molto bene nel nuovo box ed è fiducioso sulla collaborazione con Bonovo Action: “La differenza tra le due squadre – ha spiegato – è che qui le cose sono più rilassate e aperte. Si parla di qualsiasi cosa e non ho mai sperimentato questo in nessun’altra squadra. Ciò rende tutto più rilassato. Chiaramente, lavori e vuoi ottenere il risultato migliore possibile, però non c’è alcuna pressione dall’alto per dover raggiungere un determinato obiettivo. Così deve essere una squadra“.

Il pilota britannico è contento di come è stato accolto e del clima che ha trovato nel nuovo team. Non essere nella formazione ufficiale gli toglie qualche pressione, anche se è comunque chiamato a fare dei risultati positivi e non può rilassarsi davvero. La presenza di un compagno competitivo come Gerloff è certamente uno stimolo.

Röder ha fiducia in Scott

Il patron Röder, intervistato dai colleghi di Speedweek, si è detto sicuro che Redding disputerà un campionato Superbike 2024 di ottimo livello: “Gli abbiamo detto che è fantastico che sia con noi. Sono fermamente convinto che l’anno prossimo vedremo uno Scott completamente diverso. Lui dice di sentirsi a suo agio e rilassato. Abbiamo un’atmosfera familiare e non creiamo pressioni. Questo rende il nostro modo di lavorare diverso rispetto ad altre squadre. Ho imparato che la pressione crea una contropressione, solo una cooperazione costruttiva porta risultati“.

I primi approcci del campione BSB 2019 con il team Bonovo Action sono stati positivi, si è subito instaurato un buon feeling e questo è positivo. Vedremo se l’atmosfera meno “pesante” del nuovo box aiuterà il pilota a esprimersi meglio di quanto fatto nell’ultima stagione SBK, conclusa dietro a Gerloff, che al debutto sulla BMW ha fatto meglio di lui in termini di punti e classifica.

Foto: WorldSBK