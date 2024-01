La nuova stagione MotoGP inizierà tra meno di un mese e mezzo, il 10 marzo sul circuito di Lusail, in Qatar. Ma inizia a intensificarsi l’atmosfera del Motomondiale, con un lunedì che ha visto ben otto piloti in pista per una sessione di allenamento e la presentazione del team Tech3 GASGAS. A Portimao hanno girato tutti i piloti della Ducati, ad eccezione di Jorge Martin. La marca bolognese ha organizzato questa seduta per permettere ai propri piloti di riprendere confidenza con la pista, seppure con la Panigale S stradale, ad una settimana dai test di Sepang. Si sono aggunti anhe due ospiti: Luca Marini, che ha girato ovviamente con la Honda, e Valentino Rossi risalito in sella alla Yamaha R1. Tutti i piloti presenti hanno montato il trasponder, ad eccezione di Marc Marquez che per la prima volta ha girato con la sua nuova Panigale V4 S.

Una giornata di test ibrida MotoGP-SBK

Nel test Superbike K a Portimao, Marc Marquez e Valentino Rossi hanno condiviso il circuito portoghese, in una sessione organizzata dal team Aruba.it Ducati WorldSBK. Erano presenti i fratelli Marc e Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini della Repsol Honda. I fratelli Marquez hanno preferito non installare il transponder sulle loro Panigale, quindi i loro tempi di prova non sono stati registrati ufficialmente. La scelta di mantenere riservati i tempi potrebbe essere un modo per creare un certo mistero in vista dell’esordio ufficiale con Ducati nel campionato MotoGP.

Stamane la pista di Portimao ospiterà altre otto ore di test, ma alcuni piloti come Luca Marini non saranno presenti, dato che si recherà in Malesia per partecipare allo Shakedown della MotoGP, in programma dall’1 al 3 febbraio a Sepang. Nel primo giorno di test in terra iberica il più veloce è stato il campione in carica Pecco Bagnaia con il crono di 1’43″090. Con la V4 stradale dunque il campione del Mondo MotoGP ha preso solo tre secondi dal leader dei test Superbike Nicolò Bulega (qui i tempi). Non male la leggenda Valentino Rossi, tra l’altro proprietario del team VR46, che è sceso in azione con la Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute, la stessa che la Casa di Iwata gli ha regalato a fine 2021. Il Dottore ha messo a referto un totale di 50 giri con un distacco di 1.7 secondi dal suo allievo Bagnaia.

Foto Instagram

Allenamento MotoGP Portimao: i tempi del 29 gennaio 2024

Pecco Bagnaia, Ducati, 1:43.090 min Luca Marini, Honda, 1:43.351 Franco Morbidelli, Ducati, 1:43.429 Marco Bezzecchi, Ducati, 1:43.622 Enea Bastianini, Ducati, 1:43.664 Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:43.740 Valentino Rossi, Yamaha, 1:44.703

– Marc Marquez, Ducati, senza transponder

– Alex Marquez, Ducati, senza transponder

